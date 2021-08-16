Популярний блогер отримав травми обличчя після вибуху драже Skittles (фото, відео)

Навіть досвідчені кулінари можуть наразитися на непередбачені обставини на кухні.

Популярний кулінарний блогер Vanzai (Іван Зайченко) з України вирішив створити величезну драже Skittles, але постраждав в процесі приготування.

Процес створення цукерки був оприлюднений в його YouTube-каналі.

На створення 78-кілограмового драже команда витратила кілька мішків цукру, коробку вершкового масла, багато лимонів і кавунів, а також сироп глюкози.

На створення двох половинок продукту у блогера пішло півтора дня.

Проблема виникла на другий день, коли йому довелося розігрівати застиглу карамель.

"Знизу карамель почала швидко плавитися і створювався тиск, а зверху карамель залишалася холодною і щільно трималася за стінки сотейника. Воно почало тріщати, я раптом вирішив спробувати температуру пальцем, доторкнувся зверху і в цю секунду стався вибух", — написав Vanzai в своєму Інстаграм після події.

Він каже, що вибух був настільки потужним, що зніс грати витяжки.

Частина гарячої карамелі потрапила блогеру на обличчя, після чого йому знадобилася допомога лікарів.

Після цього Зайченко закликав своїх читачів не повторювати цю помилку і не топити крижану карамель.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області спеціально до тридцятого Дня Незалежності виростили яблука з гербом України.