Українська супермодель показала груди на провокаційному фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 156
Сніжана Онопко порадувала шанувальників відвертим знімком.
Українська супермодель Сніжана Онопко показала оголені груди на свіжому фото. Під прозорою сукнею дописувачі могли розглянути всі нюанси її тіла.
Знімок модель опублікувала в Instagram.
На ньому дівчина позує в напівпрозорій блискучій сукні і при повному макіяжі. При цьому наряд моделі практично не приховує її груди. Фото викликало справжній ажіотаж серед її шанувальників і всього за пару годин набрало 15 тисяч лайків.
Сніжана Онопко: чим відома
Сніжана Онопко — українська супер модель, що з'являлася на обкладинках журналів Vogue і Numero. Вона одна з кращих подіумних моделей і особа рекламних компаній Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido.
У квітні минулого року Сніжана Онопко шокувала відвертим зізнанням, що її чоловік, бізнесмен Микола Щур, її б'є і зраджує. Також вона дізналася про коханку чоловіка, з якою він проводив час в спільному домі подружжя.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-