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Українська супермодель показала груди на провокаційному фото

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Українська супермодель показала груди на провокаційному фото Новина оновлена 17 серпня 2021, 14:30
Сніжана Онопко показала фігуру

Сніжана Онопко порадувала шанувальників відвертим знімком.

Українська супермодель Сніжана Онопко показала оголені груди на свіжому фото. Під прозорою сукнею дописувачі могли розглянути всі нюанси її тіла.

Знімок модель опублікувала в Instagram.

На ньому дівчина позує в напівпрозорій блискучій сукні і при повному макіяжі. При цьому наряд моделі практично не приховує її груди. Фото викликало справжній ажіотаж серед її шанувальників і всього за пару годин набрало 15 тисяч лайків.

Сніжана Онопко: чим відома

Сніжана Онопко — українська супер модель, що з'являлася на обкладинках журналів Vogue і Numero. Вона одна з кращих подіумних моделей і особа рекламних компаній Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Lanvin, Prada, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Shiseido.

У квітні минулого року Сніжана Онопко шокувала відвертим зізнанням, що її чоловік, бізнесмен Микола Щур, її б'є і зраджує. Також вона дізналася про коханку чоловіка, з якою він проводив час в спільному домі подружжя.

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