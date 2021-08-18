Рус

Накладні груди, каблуки і стринги: єдиний син президента Аргентини відмовився від своєї статі і став зіркою мережі

Дата публікації
Читати російською
Автор
156
Накладні груди, каблуки і стринги: єдиний син президента Аргентини відмовився від своєї статі і став зіркою мережі Новина оновлена 18 серпня 2021, 15:17
Естаніслао Фернандес

Син президента Аргентини розбурхав мережу новиною про відсутність точного визначення статі і епатажним косплеєм.

Все частіше в 21-му столітті молоді, і не тільки, люди відмовляються приймати себе такими, якими вони народилися. І справа не в зайвій вазі, або великому носі, або не таких вухах, річ у тому, що людина не сприймає себе у своєму полі: дівчата відчувають себе хлопцями, і навпаки.

А є й ті, хто визначитися не може. Таких людей називають небінарними.

Ще у 2020 році єдиний син президента Аргентини Альберто Фернандеса, 26-річний Естаніслао заявив, що теж вважає себе небінарним. Заради сина президент навіть включив категорію X в позначення статі в особисті документи.

Також, Естаніслао змінив ім’я на Тані Фернандес Лучетті. Ще він використовує сценічний псевдонім Дихзи.

На своїй сторінці в Інстаграм, де на ним стежить 440 тисяч осіб, Тані публікує різні епатажні і провокаційні фото. На багатьох з них він постає в жіночих образах: у відвертій білизні, панчохах, на високих підборах і з яскравим макіяжем. Крім цього він часто приміряє накладні жіночі груди.

Також, Естаніслао любитель косплею.

Естаніслао активно підтримує співтовариство ЛГБТК + і є чи не головною драг-Квін в Аргентині.

Раніше, "Телеграф" писав, що в грудні 2020 року 33-річна канадська актриса Елен Пейдж заявила, що вона трансгендер і відчуває себе чоловіком. Вона вирішила змінити стать, і назвалася Еліотом.

Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Економіка та Фінанси
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Дата публікації
Категорія
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Військова техніка та авіація на репетиції параду в Києві: ексклюзивні фото та відео
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде
Зустріч Байдена і Зеленського перенесли — коли вона буде