Накладная грудь, каблуки и стринги: единственный сын президента Аргентины отказался от своего пола и стал звездой сети

Сын президента Аргентины взбудоражил сеть новостью об отсутствии точного определения пола и эпатажным косплеем.

Все чаще в 21-м веке молодые, и не только, люди отказываются принимать себя такими, какими они родились. И дело не в лишнем весе, или большом носе, или не таких ушах, дело в том, что человек не воспринимает себя в своем поле: девушки чувствуют себя парнями, и наоборот.

А есть и те, кто определиться не может. Таких людей называют небинарными.

Еще в 2020 году единственный сын президента Аргентины Альберто Фернандеса, 26-летний Эстанислао заявил, что тоже считает себя небинарным. Ради сына президент даже включил категорию X в обозначение пола в личные документы.

Также, Эстанислао сменил имя на Тани Фернандес Лучетти. Также он использует сценический псевдоним Дыхзы.

На своей странице в Инстаграм, где на ним следит 440 тысяч человек, Тани публикует различные эпатажные и провокационные фото. На многих из них он предстает в женских нарядах и образах: в откровенном белье, чулках, на высоких каблуках и с ярким макияжем. Помимо этого он часто примеряет накладную женскую грудь.

Также, Эстанислао любитель косплеев.

Эстанислао активно поддерживает сообщество ЛГБТК+ и является чуть ли не главной драг-квин в Аргентине.

Ранее, "Телеграф" писал, что в декабре 2020 года 33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж заявила, что она трансгендер и чувствует себя мужчиной. Она решила сменить пол, и назвалась Эллиотом.