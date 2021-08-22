Підбірка смішних фото і відео-приколів з кішками, які піднімуть настрій на весь день.

Домашні тварини, а особливо коти, є величезним генератором позитивних емоцій. І навіть попри те, що іноді вони шкодять і вередують, вони діють на нас як заспокійливий засіб.

Якщо у Вас немає котика, то ми пропонуємо Вам зарядитися позитивом і приємними емоціями, подивившись цю чудову підбірку приколів з чотирилапими.

"Телеграф" зібрав в матеріалі найсмішніші фото- і відеоприколи про братів наших менших, які подарують Вам чудовий настрій.

Приколи з котами

Приколи з котами

Також, "Телеграф" пропонує Вам посміятися над кумедними мемами про котів, які купують "рибов".