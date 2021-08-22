Рус

Ображені, працюючі та здивовані: найсмішніші приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео)

Дата публікації
Читати російською
Автор
64
Ображені, працюючі та здивовані: найсмішніші приколи і меми з котами за тиждень (фото, відео) Новина оновлена 22 серпня 2021, 14:43
Приколи з котами

Підбірка смішних фото і відео-приколів з кішками, які піднімуть настрій на весь день.

Домашні тварини, а особливо коти, є величезним генератором позитивних емоцій. І навіть попри те, що іноді вони шкодять і вередують, вони діють на нас як заспокійливий засіб.

Якщо у Вас немає котика, то ми пропонуємо Вам зарядитися позитивом і приємними емоціями, подивившись цю чудову підбірку приколів з чотирилапими.

"Телеграф" зібрав в матеріалі найсмішніші фото- і відеоприколи про братів наших менших, які подарують Вам чудовий настрій.

Приколи з котами
Приколи з котами
Приколи з котами
Приколи з котами

Також, "Телеграф" пропонує Вам посміятися над кумедними мемами про котів, які купують "рибов".

Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Київ
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Ангела Меркель вже в Києві: перші фото
Дата публікації
Категорія
В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)
В Україну з Афганістану прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями (відео)
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"