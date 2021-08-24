Зеленський зробив Монатика заслуженим артистом України (фото)

Президент і артист потиснули один одному руки і обмінялися привітаннями до Дня незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співакові і композитору Дмитру Монатіку. Відповідну нагороду Зеленський вручив виконавцеві на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Президент і артист потиснули один одному руки і обмінялися привітаннями до Дня незалежності України. Зеленський також подякував Монатіку за його творчість і пісні.

Президент і артист потиснули один одному руки

Монатік і Зеленський обмінялися привітаннями до Дня незалежності України.

Читайте також: Категорія Україна Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн 30-та річниця незалежності бурхливо відзначається в кожному куточку України

Хто такий Монатік

Дмитро Монатік, який виступає під псевдонімом Monatik — український мультіартіст: співак, танцюрист, хореограф, автор пісень і композитор. Також є наставником вокального талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни". 9 травня 2017 року з піснею "Кружит" ( "Spinning") відкрив перший півфінал 62-го міжнародного конкурсу пісні "Євробачення", що проходив в Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що ураїнськім співачку Софію Ротару захейтили в мережі після того, як президент України Володимир Зеленський вручив їй нагороду "Національна гордість України". Українці пригадали народну артистку численні виступи в Росії.