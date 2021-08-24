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Зеленський зробив Монатика заслуженим артистом України (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Зеленський зробив Монатика заслуженим артистом України (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 11:34
Монатік став заслуженим артистом

Президент і артист потиснули один одному руки і обмінялися привітаннями до Дня незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співакові і композитору Дмитру Монатіку. Відповідну нагороду Зеленський вручив виконавцеві на відкритті параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Президент і артист потиснули один одному руки і обмінялися привітаннями до Дня незалежності України. Зеленський також подякував Монатіку за його творчість і пісні.

Президент і артист потиснули один одному руки
Президент і артист потиснули один одному руки
Монатік і Зеленський обмінялися привітаннями до Дня незалежності України.
Монатік і Зеленський обмінялися привітаннями до Дня незалежності України.

Хто такий Монатік

Дмитро Монатік, який виступає під псевдонімом Monatik — український мультіартіст: співак, танцюрист, хореограф, автор пісень і композитор. Також є наставником вокального талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни". 9 травня 2017 року з піснею "Кружит" ( "Spinning") відкрив перший півфінал 62-го міжнародного конкурсу пісні "Євробачення", що проходив в Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що ураїнськім співачку Софію Ротару захейтили в мережі після того, як президент України Володимир Зеленський вручив їй нагороду "Національна гордість України". Українці пригадали народну артистку численні виступи в Росії.

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