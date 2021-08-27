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Українська блогерша відзначила день народження у президентській ложі "Олімпійського"

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Українська блогерша відзначила день народження у президентській ложі "Олімпійського" Новина оновлена 27 серпня 2021, 17:40
Діана Глостер. Фото: Instagram Діани Глостер

Стадіон для блогерша орендували її друзі.

Українська інстаграм-блогер Діана Глостер відзначила день народження на стадіоні "Олімпійський". Для дівчини його на один вечір орендували друзі.

Про це сама Діана розповіла в Instagram -stories.

Діана розповідала, як мріяла заспівати на "Олімпійському" і її близькі вирішили втілити бажання дівчини в життя.

Вечірку для блогерша організували її подруги Аніта Соловей і ведуча Тетяна Терехова. А на сам стадіон дівчину із зав’язаними очима привіз її хлопець на розкішному авто. Привітати Діану з днем народження також прийшли автор YouTube-каналу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай, співачки Катя Корецька і Jerry Heil.

"Мрії збуваються! Коли працюєш, все приходить найнесподіванішим чином", — написала щаслива блогерша.

Діана заспівала кілька пісень у президентській ложі стдіону у супроводі музикантів і світлі прожекторів. Дівчина світилася від щастя і з захопленням приймала величезні букети квітів від своїх гостей.

Хто така Діана Глостер

Діана Глостер — б’юті-блогерер і співачка. У неї свій влог на YouTube і блог в Instagram з 433-ма тисячами дописувачів. Пісня Глостер "Buona Sera" потрапила до чарту Billboard. Діана також відвідала Grammy 2016, і навіть потрапила в топ-10 селебріті в найкрасивіших нарядах. Діана — дочка заступника голови МНС часів Віктора Януковича Володимира Сиротіна.

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