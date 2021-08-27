Українська блогерша відзначила день народження у президентській ложі "Олімпійського"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 47
Стадіон для блогерша орендували її друзі.
Українська інстаграм-блогер Діана Глостер відзначила день народження на стадіоні "Олімпійський". Для дівчини його на один вечір орендували друзі.
Про це сама Діана розповіла в Instagram -stories.
Діана розповідала, як мріяла заспівати на "Олімпійському" і її близькі вирішили втілити бажання дівчини в життя.
Вечірку для блогерша організували її подруги Аніта Соловей і ведуча Тетяна Терехова. А на сам стадіон дівчину із зав’язаними очима привіз її хлопець на розкішному авто. Привітати Діану з днем народження також прийшли автор YouTube-каналу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай, співачки Катя Корецька і Jerry Heil.
"Мрії збуваються! Коли працюєш, все приходить найнесподіванішим чином", — написала щаслива блогерша.
Діана заспівала кілька пісень у президентській ложі стдіону у супроводі музикантів і світлі прожекторів. Дівчина світилася від щастя і з захопленням приймала величезні букети квітів від своїх гостей.
Хто така Діана Глостер
Діана Глостер — б’юті-блогерер і співачка. У неї свій влог на YouTube і блог в Instagram з 433-ма тисячами дописувачів. Пісня Глостер "Buona Sera" потрапила до чарту Billboard. Діана також відвідала Grammy 2016, і навіть потрапила в топ-10 селебріті в найкрасивіших нарядах. Діана — дочка заступника голови МНС часів Віктора Януковича Володимира Сиротіна.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-