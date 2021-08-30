Яке свято 30 серпня: народні прикмети і заборони

У народі 30 серпня має назву Вдовині помочі.

Православна церква 30 серпня згадує мученика Мирона, який жив в III столітті і був пресвітером в Ахаї (Греція). У народі його прозвали "вітрогоном". По-іншому свято ще називають "Вдовині помочі".

Святий був священником при імператорі Декіі, за часів гонінь на християн. Мирон став заступатися за людей, і його піддали жорстоким тортурам. Але тортури не заподіяли Мирону шкоди, і мученику відрубали голову мечем.

Святий Мирон

На Мирона в селах за звичаєм допомагали вдовам і сиротам: їм чинили будинки, рубали дрова, допомагали робити заготівлі на зиму.

На свято намагалися викинути весь непотріб, щоб разом з ними пішли хвороби, скорботи і печалі.

Що не можна робити 30 серпня:

Не рекомендується довго дивитись на себе в дзеркало.

Не можна ходити в храм, а також на кладовище.

В цей день заборонялося згадувати чорта.

Не можна лінуватися.

30 серпня не можна свататися і грати весілля.

Прикмети на 30 серпня

Сонце на сході червоне — розгуляється вітер;

Сажа в комині звалилася вниз зі стінок — буде сира погода;

Жаби стрибають по берегах водойм — до туману і дощу;

Зірки стали дрібніше — до зміни вітру і негоді;

Вранці туман і роса — днем розпогодиться і буде сонячно;

Золота зоря — на гарну погоду;

Птахи потягнулися на південь — літу кінець, чекай перших заморозків.