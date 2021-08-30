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Яке свято 30 серпня: народні прикмети і заборони

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Яке свято 30 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 29 серпня 2021, 18:55
Свято 30 серпня

У народі 30 серпня має назву Вдовині помочі.

Православна церква 30 серпня згадує мученика Мирона, який жив в III столітті і був пресвітером в Ахаї (Греція). У народі його прозвали "вітрогоном". По-іншому свято ще називають "Вдовині помочі".

Святий був священником при імператорі Декіі, за часів гонінь на християн. Мирон став заступатися за людей, і його піддали жорстоким тортурам. Але тортури не заподіяли Мирону шкоди, і мученику відрубали голову мечем.

Святий Мирон
Святий Мирон

На Мирона в селах за звичаєм допомагали вдовам і сиротам: їм чинили будинки, рубали дрова, допомагали робити заготівлі на зиму.

На свято намагалися викинути весь непотріб, щоб разом з ними пішли хвороби, скорботи і печалі.

Що не можна робити 30 серпня:

  • Не рекомендується довго дивитись на себе в дзеркало.
  • Не можна ходити в храм, а також на кладовище.
  • В цей день заборонялося згадувати чорта.
  • Не можна лінуватися.
  • 30 серпня не можна свататися і грати весілля.

Прикмети на 30 серпня

  • Сонце на сході червоне — розгуляється вітер;
  • Сажа в комині звалилася вниз зі стінок — буде сира погода;
  • Жаби стрибають по берегах водойм — до туману і дощу;
  • Зірки стали дрібніше — до зміни вітру і негоді;
  • Вранці туман і роса — днем розпогодиться і буде сонячно;
  • Золота зоря — на гарну погоду;
  • Птахи потягнулися на південь — літу кінець, чекай перших заморозків.
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