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Какой праздник 30 августа: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Какой праздник 30 августа: народные приметы и запреты Новость обновлена 29 августа 2021, 18:55
Праздник 30 августа

В народе 30 августа носит название Вдовьи помочи.

Православная церковь 30 августа вспоминает мученика Мирона Кизического, который жил в III веке и был пресвитером в Ахаии (Греция). В народе его прозвали "ветрогоном". По-другому праздник еще называют "Вдовьи помочи".

Святой был священником при императоре Декии, во времена гонений на христиан. Мирон стал заступаться за людей, и его подвергли жестоким пыткам. Но пытки не причинили Мирону вреда, и мученику отрубили голову мечом.

Святой Мирон
Святой Мирон

На Мирона Ветрогона в деревнях по обычаю помогали вдовам и сиротам: им чинили дома, рубили дрова, помогали делать заготовки на зиму.

На святого Мирона старались выкинуть весь хлам, чтобы вместе с ними ушли болезни, скорби и печали.

Что нельзя делать 30 августа:

  • Не рекомендуется долго смотреться на себя в зеркало.
  • Нельзя ходить в храм, а также на кладбище.
  • В этот день запрещалось поминать черта.
  • Нельзя лениться.
  • 30 августа нельзя свататься и играть свадьбы.

Приметы на 30 августа

  • Солнце на восходе красное – разгуляется ветер;
  • Сажа в печной трубе свалилась вниз со стенок – будет сырая погода;
  • Лягушки прыгают по берегам водоемов – к туману и дождю;
  • Звезды стали мельче – к перемене ветра и непогоде;
  • Утром туман и роса – днем распогодится и будет солнечно;
  • Золотая заря – к хорошей погоде;
  • Птицы потянулись на юг – лету конец, жди первых заморозков.
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