Какой праздник 30 августа: народные приметы и запреты

В народе 30 августа носит название Вдовьи помочи.

Православная церковь 30 августа вспоминает мученика Мирона Кизического, который жил в III веке и был пресвитером в Ахаии (Греция). В народе его прозвали "ветрогоном". По-другому праздник еще называют "Вдовьи помочи".

Святой был священником при императоре Декии, во времена гонений на христиан. Мирон стал заступаться за людей, и его подвергли жестоким пыткам. Но пытки не причинили Мирону вреда, и мученику отрубили голову мечом.

Святой Мирон

На Мирона Ветрогона в деревнях по обычаю помогали вдовам и сиротам: им чинили дома, рубили дрова, помогали делать заготовки на зиму.

На святого Мирона старались выкинуть весь хлам, чтобы вместе с ними ушли болезни, скорби и печали.

Что нельзя делать 30 августа:

Не рекомендуется долго смотреться на себя в зеркало.

Нельзя ходить в храм, а также на кладбище.

В этот день запрещалось поминать черта.

Нельзя лениться.

30 августа нельзя свататься и играть свадьбы.

Приметы на 30 августа

Солнце на восходе красное – разгуляется ветер;

Сажа в печной трубе свалилась вниз со стенок – будет сырая погода;

Лягушки прыгают по берегам водоемов – к туману и дождю;

Звезды стали мельче – к перемене ветра и непогоде;

Утром туман и роса – днем распогодится и будет солнечно;

Золотая заря – к хорошей погоде;

Птицы потянулись на юг – лету конец, жди первых заморозков.