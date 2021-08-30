Какой праздник 30 августа: народные приметы и запреты
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В народе 30 августа носит название Вдовьи помочи.
Православная церковь 30 августа вспоминает мученика Мирона Кизического, который жил в III веке и был пресвитером в Ахаии (Греция). В народе его прозвали "ветрогоном". По-другому праздник еще называют "Вдовьи помочи".
Святой был священником при императоре Декии, во времена гонений на христиан. Мирон стал заступаться за людей, и его подвергли жестоким пыткам. Но пытки не причинили Мирону вреда, и мученику отрубили голову мечом.
На Мирона Ветрогона в деревнях по обычаю помогали вдовам и сиротам: им чинили дома, рубили дрова, помогали делать заготовки на зиму.
На святого Мирона старались выкинуть весь хлам, чтобы вместе с ними ушли болезни, скорби и печали.
Что нельзя делать 30 августа:
- Не рекомендуется долго смотреться на себя в зеркало.
- Нельзя ходить в храм, а также на кладбище.
- В этот день запрещалось поминать черта.
- Нельзя лениться.
- 30 августа нельзя свататься и играть свадьбы.
Приметы на 30 августа
- Солнце на восходе красное – разгуляется ветер;
- Сажа в печной трубе свалилась вниз со стенок – будет сырая погода;
- Лягушки прыгают по берегам водоемов – к туману и дождю;
- Звезды стали мельче – к перемене ветра и непогоде;
- Утром туман и роса – днем распогодится и будет солнечно;
- Золотая заря – к хорошей погоде;
- Птицы потянулись на юг – лету конец, жди первых заморозков.
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