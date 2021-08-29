Прогноз погоди на новий тиждень: коли похолодає в Україні

Синоптик попередив, що наступного тижня українців у всіх областях очікує похолодання

В Україні наступного тижня з 30 серпня по 5 вересня очікується зниження температури повітря, а в деяких регіонах пройдуть дощі та можливий сильний вітер. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

За прогнозом синоптика, в найближчі сім днів погода буде різноманітною.

У першій половині тижня, включаючи 1 вересня, на сході, півдні та в центрі ще буде переважати спекотна погода. Як пояснив Кибальчич, це пов’язано з виносом повітряних мас азіатського походження з південного сходу. Температура повітря вдень складе 28-34, вночі — 15-20 градусів тепла. Істотних опадів не очікується.

Тоді як на заході та півночі переважатиме більш прохолодна повітряна маса, можливі опади у вигляді дощів. Стовпчики термометрів у цих регіонах будуть досягати +22-27 вдень і +12-17 вночі.

Карта Укргідрометцентру на 1 вересня 2021 року. Фото: meteo.gov.ua

З середини і до кінця наступного тижня, за прогнозами, очікується істотне похолодання практично по всій території України. Це пов’язано, зазначає Кибальчич, з надходженням більш холодного повітря з районів Скандинавії, Баренцева моря. У ці дні денні температури опустяться до 18-23 градусів з позначкою "плюс", а нічні — 10-15 градусів тепла. Крім того, у всіх регіонах можливі дощі.

Прогнозується, що похолодання настане з четверга, 2 вересня, і буде посилюватися до неділі, 5 вересня. Зміна погоди розпочнеться з західних і північних областей, поступово доходячи до південного сходу.

Карта Укргідрометцентру на 2 вересня 2021 року. Фото: meteo.gov.ua

Також синоптик повідомив, що в другій половині тижня слід готуватися до вітряної погоди, оскільки будуть переважати північні та північно-західні вітри. Пориви вітру, за прогнозом, сягатимуть до 15-20 метрів на секунду в окремі дні.

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