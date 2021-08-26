Укр

В Черном море начался сезон медуз - в Скадовске заметили необычное животное (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В Черном море начался сезон медуз - в Скадовске заметили необычное животное (фото, видео) Новость обновлена 26 августа 2021, 15:57
Медузы в Скадовске. Фото - Uliana Zavalko.

Медуз фиксируют на всем украинском побережье Черного моря.

В курортном городе Скадовске в прибрежной зоне снова фиксируют медуз и гребневиков. Это хищники, которые питаются зоопланктоном. Для побережья Черного моря активность этих морских животных традиционно выпадает на август и сентябрь.

Так называемый "бархатный сезон" способствует их активному размножению.

При встрече с медузами в Черном море стоит быть аккуратными, кроме относительно безопасных видов, которые могут обжечь только при попадании на слизистую, здесь водится медуза корнерот.

Она отличается синими или фиолетовыми щупальцами и способна достаточно сильно "ужалить" даже взрослого человека.

Также заметили безвредных для человека гребневиков. От медуз они отличаются тем, что не имеют щупалец.

Гребневик в Скадовске
Гребневик в Скадовске

Предприимчивые местные жители и туристы выбрасывают медуз на берег.

Медузы на берегу
Медузы на берегу

Фото и видео: Uliana Zavalko

Ранее "Телеграф" писал, что такой способ борьбы с медузами — выкидывать их из моря на берег, привел к конфликту в курортном Бердянске. Там местные жители подрались с туристам, которые по их мнению "издевались" над животными.

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