В Черном море начался сезон медуз - в Скадовске заметили необычное животное (фото, видео)
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Медуз фиксируют на всем украинском побережье Черного моря.
В курортном городе Скадовске в прибрежной зоне снова фиксируют медуз и гребневиков. Это хищники, которые питаются зоопланктоном. Для побережья Черного моря активность этих морских животных традиционно выпадает на август и сентябрь.
Так называемый "бархатный сезон" способствует их активному размножению.
При встрече с медузами в Черном море стоит быть аккуратными, кроме относительно безопасных видов, которые могут обжечь только при попадании на слизистую, здесь водится медуза корнерот.
Она отличается синими или фиолетовыми щупальцами и способна достаточно сильно "ужалить" даже взрослого человека.
Также заметили безвредных для человека гребневиков. От медуз они отличаются тем, что не имеют щупалец.
Предприимчивые местные жители и туристы выбрасывают медуз на берег.
Фото и видео: Uliana Zavalko
Ранее "Телеграф" писал, что такой способ борьбы с медузами — выкидывать их из моря на берег, привел к конфликту в курортном Бердянске. Там местные жители подрались с туристам, которые по их мнению "издевались" над животными.
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