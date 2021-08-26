У Чорному морі почався сезон медуз — в Скадовську помітили незвичайну тварину (фото, відео)

Медуз фіксують на всьому українському узбережжі Чорного моря.

У курортному місті Скадовську в прибережній зоні знову фіксують медуз і гребневиків. Це хижаки, які харчуються зоопланктоном. Для узбережжя Чорного моря активність цих морських тварин традиційно припадає на серпень і вересень.

Так званий "оксамитовий сезон" сприяє їх активному розмноженню.

При зустрічі з медузами в Чорному морі варто бути акуратними, крім відносно безпечних видів, які можуть обпалити тільки при попаданні на слизову, тут водиться медуза корнерот.

Вона відрізняється синіми або фіолетовими щупальцями і здатна досить сильно "вжалити" навіть дорослу людину.

Також помітили нешкідливих для людини гребневиків. Від медуз вони відрізняються тим, що не мають щупалець.

Гребневик в Скадовську

Заповзятливі місцеві жителі і туристи викидають медуз на берег.

Медузи на березі

Фото і відео: Uliana Zavalko

Раніше "Телеграф" писав, що такий спосіб боротьби з медузами — викидати їх з моря на берег, привів до конфлікту в курортному Бердянську. Там місцеві жителі побилися з туристам, які на їхню думку "знущалися" над тваринами.