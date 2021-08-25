Укр

"Чего вы к медузам привязались?!" - в Бердянске на видео попала эпичная драка туристов с местными жителями

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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"Чего вы к медузам привязались?!" - в Бердянске на видео попала эпичная драка туристов с местными жителями Новость обновлена 25 августа 2021, 11:44
Медуза под водой.

Количество медуз в Азовском море зависит от погоды и сезона.

На побережье Азовского моря, в частности в Бердянске последние несколько лет фиксируют небывалое ранее количество медуз. Эти уникальные представители морской фауны стали причиной драки между туристами и местными жителями на одном из городских пляжей.

Видео инцидента разместил Телеграм-канал "Это Запорожье".

По сообщениям очевидцев конфликт возник, когда приезжие гости курортного города начали выбрасывать медуз из воды на берег. Местным жителям такой способ борьбы с медузами не пришелся по вкусу и они требовали не "издеваться над животными". Словесный конфликт перешел в драку, в которой на равных участвовали и мужчины, и женщины.

В ход пошла даже пустая пластиковая бутылка, которой одна из защитниц медуз пыталась попасть по противнице.

Конфликт удалось разрешить и противоборствующие компании разошлись.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бердянске медуз начали использовать как необычную пищу, а в Кирилловке поставили памятник, который удивительным образом напоминает персонажа из мифологии Медузу Горгону.

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