В Кирилловке открыли новый арт-объект, который напоминает Медузу Горгону

Нынешним летом курорты Запорожской области на Азовском море буквально "прославились" обилием медуз, испортивших отдых тысячам граждан и породивших множество мемов. Накануне в Кирилловке открыли новый арт-объект, никоим образом не связанный с аурелиями или более опасными корнеротами, однако многие его упорно сравнивают с Медузой Горгоной из-за схожести главного персонажа с мифологическим чудовищем.

На самом деле скульптурная композиция с фонтаном называется "Стихия воды". О ней и ее создании "Телеграфу" рассказал главный специалист сектора информационной политики Кирилловского поселкового совета Сергей Шубин.

"Ранее, к 200-летию курортного поселка, на центральной площади была установлена стела со скульптурой девушки между двумя дельфинами, — объясняет Сергей. — За этим памятником закрепилось название "Ундина" по аналогии со сказочным существом, связанным с водоемами, нивами и полями. Ундина — это что-то вроде славянской русалки. Но за 15 лет этот памятник устарел, и весной поссовет объявил конкурс на новый символ Кирилловки".

"Ундину" установили в честь 200-летия Кирилловки

В конкурсе участвовало 8 скульпторов, а победил эскиз харьковчанина, члена известной в Украине семьи скульпторов, Эльданиза Гурбанова. Композиция изображает трех балерин — педагога и двух учениц за ней.

При этом, юбочки юных балерин создает льющаяся вода, а у главной фигуры струи воды вытекают из афрокосичек, которые… торчат дыбом из ее головы. Именно эта задумка творческого человека оказалась понятна не совсем. И красивую девушку – в отличие от мифического персонажа, взглядом обращавшего человека в камень, — некоторые люди стали называть Медузой Горгоной и Королевой медуз.

Примечательно, что пока решались необходимые в данном случае формальности, на изготовление самой композиции остался предельно сжатый срок.

"У меня было чуть больше месяца, — признался Эльданиз Гурбанов. — Приходилось работать с раннего утра и до поздней ночи, чтобы успеть установить этот арт-объект к намеченному сроку, 30-летию Независимости Украины. К счастью, у меня были надежные помощники".

По словам мастера, создать скульптуру с фонтаном всегда сложно. Одним из таких нюансов были именно юбочки из водных потоков. Но все получилось. Стоит сказать, что работы Эльданиза Гурбанова украшают населенные пункты не только в Украине, но и за пределами нашей страны. Кстати, в Запорожье установлены скульптуры знаменитому штангисту, двукратному олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Леониду Жаботинскому, известному борцу греко-римского стиля, олимпийскому чемпиону Якову Пункину и героине фильма "Весна на Заречной улице" учительнице Татьяне Левченко. А в настоящее время Гурбанов работает над скульптурой для города Мариуполя.

Торжественое открытие арт-объекта

Открывали арт-объект 23 августа, в День государственного флага Украины, сразу после основного торжества. А затем здесь же на площади провели для детворы конкурс рисунка на асфальте, презентовав юным художникам билеты на выставку динозавров.

Такие магнитики с "Ундиной" увозили туристы

Раньше "Ундина" украшала многие сувениры, которые туристы увозили с собой с курорта, возле нее делались тысячи фотографий за сезон. Но и эту старую скульптуру не спишут окончательно — после реконструкции ее планируют установить на въезде в Кирилловку.