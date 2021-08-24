У Кирилівці були медузи, а тепер з’явилася і "Медуза Горгона" — думки відпочиваючих розділилися

Нинішнього літа курорти Запорізької області на Азовському морі буквально "прославилися" великою кількістю медуз, які зіпсували відпочинок тисячам громадян і породили безліч мемів. Напередодні в Кирилівці відкрили новий арт-об’єкт, жодним чином не пов’язаний з ауреліями або більш небезпечними корнеротами, проте багато відпочиваючих його наполегливо порівнюють з Медузою Горгоною через схожість головного персонажа з міфологічним чудовиськом.

Насправді скульптурна композиція з фонтаном називається "Стихія води". Про неї і її створення "Телеграфу" розповів головний спеціаліст сектору інформаційної політики Кирилівської селищної ради Сергій Шубін.

-Раніше, до 200-річчя курортного селища, на центральній площі була встановлена стела зі скульптурою дівчини між двома дельфінами, — пояснює Сергій. — За цим пам’ятником закріпилася назва "Ундіна" за аналогією з казковою істотою, пов’язаною з водоймами, нивами і полями. Ундіна — це щось на зразок слов’янської русалки. Але за 15 років цей пам’ятник застарів і навесні селищна рада оголосила конкурс на новий символ Кирилівки.

"Ундину" встановили на честь 200-річчя Кирилівки

У конкурсі брало участь 8 скульпторів, а переміг ескіз харків’янина, члена відомої в Україні сім’ї скульпторів, Ельданіза Гурбанова. Композиція зображує трьох балерин — педагога і двох учениць за нею.

При цьому, спіднички юних балерин створює вода, яка ллється, а у головній фігури струмені води випливають з афрокосічек, які ... торчать дибки з її голови. Саме ця задумка творчої людини виявилася зрозуміла не всім. І красиву дівчину — на відміну від міфічного персонажа, яка поглядом обертає людину на камінь, — деякі люди стали називати Медузою Горгоною і Королевою медуз.

Примітно, що поки вирішувалися необхідні в даному випадку формальності, на виготовлення самої композиції залишився гранично стислий термін.

-У мене було трохи більше місяця, — зізнався Ельданіз Гурбанов. — Доводилося працювати з раннього ранку і до пізньої ночі, щоб встигнути встановити цей арт-об’єкт до наміченого терміну, 30-річчя Незалежності України. На щастя, у мене були надійні помічники.

За словами майстра, створити скульптуру з фонтаном завжди складно. Одним з таких нюансів були саме спіднички з водних потоків. Але все вийшло. Варто сказати, що роботи Ельданіза Гурбанова прикрашають населені пункти не тільки в Україні, а й за межами нашої країни. В Запоріжжі також встановлено скульптури знаменитому штангістові, дворазовому олімпійському чемпіону з важкої атлетики Леоніду Жаботинському, відомому борцю греко-римського стилю, олімпійському чемпіону Яківу Пункіну і героїні фільму "Весна на Зарічній вулиці" вчительці Тетяні Левченко. А в даний час Гурбанов працює над скульптурою для міста Маріуполя.

Урочисте відкриття арт-об’єкту

Відкривали арт-об’єкт 23 серпня, в День державного прапора України, відразу після основного торжества. А потім тут же на площі провели для дітвори конкурс малюнка на асфальті, презентувавши юним художникам квитки на виставку динозаврів.

Такі магнітики з "Ундіной" вивозили туристи

Раніше "Ундіна" прикрашала багато сувенірів, які туристи вивозили з собою з курорту, біля неї робилися тисячі світлин за сезон. Але і цю стару скульптуру не спишуть остаточно — після реконструкції її планують встановити на в’їзді в Кирилівку.