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"Чого ви до медуз прив’язалися ?!" — в Бердянську на відео потрапила епічна бійка туристів з місцевими жителями

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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"Чого ви до медуз прив’язалися ?!" — в Бердянську на відео потрапила епічна бійка туристів з місцевими жителями Новина оновлена 25 серпня 2021, 11:44
Медуза під водою.

Кількість медуз в Азовському морі залежить від погоди і сезону.

На узбережжі Азовського моря, зокрема в Бердянську останні кілька років фіксують небувалу раніше кількість медуз. Ці унікальні представники морської фауни стали причиною бійки між туристами і місцевими жителями на одному з міських пляжів.

Відео інциденту розмістив телеграм-канал "Це Запоріжжя".

За повідомленнями очевидців конфлікт виник, коли приїжджі гості курортного міста почали викидати медуз з води на берег. Місцевим жителям такий спосіб боротьби з медузами не припав до смаку і вони вимагали не "знущатися над тваринами". Словесний конфлікт перейшов в бійку, в якій на рівних брали участь і чоловіки, і жінки.

У хід пішла навіть порожня пластикова пляшка, якою одна з захисниць медуз намагалася потрапити по супротивниці.

Конфлікт вдалося вирішити і протиборчі компанії розійшлися.

Раніше "Телеграф" писав, що в Бердянську медуз почали використовувати як незвичайну їжу, а в Кирилівці поставили пам’ятник, який дивним чином нагадує персонажа з міфології Медузу Горгону.

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