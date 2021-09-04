Гороскоп на 4 вересня: на Овнів чекає удача в фінансах, а Терезам краще не ризикувати
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Астрологічний прогноз на суботу, 4 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овни сьогодні зможуть дещо поліпшити своє фінансове становище. Ймовірно, ви зможете виграти цінний приз або ж вам повернуть старий борг, про який ви вже забули.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельцям варто проявити твердість у питанні відстоювання своїх прав. Будь то розмова з начальством або бесіда з друзями — не дозволяйте маніпулювати вами і використовувати в своїх цілях.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Заплановані зустрічі перенесіть на інший день. Можливо різке погіршення самопочуття. Проведіть день вдома за читанням книги або іншим приємним заняттям.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не конфліктуйте з оточуючими, не нав’язуйте їм свою точку зору. У суботу будь-яка найменша сварка ризикує перерости в серйозний конфлікт.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні Леви можуть відчути занепад сил. Чи не намагайтеся встигнути за всіма справами відразу. У суботу краще розслабитися, щоб відновити втрачену енергію.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні можливі серйозні зміни в особистих відносинах, як позитивні, так і негативні.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День не сприятливий для ризику. Сьогодні вам краще плисти за течією і не братися за серйозні справи.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні вам корисно буде присвятити день водних процедур або відвідати басейн. Сприятливо позначиться на здоров’ї будь-яке заняття, що сприяє розслабленню.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сприятливий день для здійснення честолюбних задумів і цілей. Вірогідні значний прибуток або отримання вигідної пропозиції.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні корисно буде зайнятися складанням списку справ на наступний тиждень. При правильному розподілі сил ви здатні будете перевернути гори.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
У другій половині дня можливі приємні романтичні зустрічі. Хороший день, щоб провести його з сім’єю.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні будь-яка праця, спрямований на досягнення матеріального добробуту, принесе свої результати.
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