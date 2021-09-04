Гороскоп на 4 сентября: Овнов ждет удача в финансах, а Весам лучше не рисковать

Астрологический прогноз на субботу, 4 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны сегодня смогут несколько улучшить свое финансовое положение. Вероятно, вы сможете выиграть ценный приз или же вам вернут старый долг, о котором вы уже забыли.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам стоит проявить твердость в вопросе отстаивания своих прав. Будь то разговор с начальством или беседа с друзьями — не позволяйте манипулировать вами и использовать в своих целях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Запланированные встречи перенесите на другой день. Возможно резкое ухудшение самочувствия. Проведите день дома за чтением книги или другим приятным занятием.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не конфликтуйте с окружающими, не навязывайте им свою точку зрения. В субботу любая маломальская ссора рискует перерасти в серьезный конфликт.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы могут почувствовать упадок сил. Не старайтесь угнаться за всеми делами сразу. В субботу лучше расслабиться, чтобы восстановить растраченную энергию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День не благоприятен для риска. Сегодня вам лучше плыть по течению и не браться за серьезные дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вам полезно будет посвятить день водным процедурам или посетить бассейн. Благоприятно скажется на здоровье любое занятие, способствующее расслаблению.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для осуществления честолюбивых замыслов и целей. Вероятны значительная прибыль или получение выгодного предложения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня полезно будет заняться составлением списка дел на предстоящую неделю. При правильном распределении сил вы способны будете свернуть горы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Во второй половине дня возможны приятные романтические встречи. Хороший день, чтобы провести его с семьей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня любой труд, направленный на достижение материального благополучия, принесет свои результаты.