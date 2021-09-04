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"Єдина любов, в яку я вірю": Юлія Саніна розчулила мережу романтичним знімком з чоловіком

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Юлія Саніна та Валерій Бебко Новина оновлена 04 вересня 2021, 13:48
Юлія Саніна та Валерій Бебко

Фронтвумен групи The Hardkiss зворушливо зізналася чоловікові в любові.

Відома українська співачка, фронтвумен популярної рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, режисер і гітарист в тому ж колективі, Валерій Бебко 4 вересня відзначають "день народження" їх сім’ї. Саме в цей день, 10 років тому пара зв’язала себе тенетами шлюбу.

На своїх сторінках в Інстаграм Юлія і Валерій зворушливо привітали один одного з сімейним святом і в черговий раз зізналися одне одному в коханні.

"Я дуже тебе люблю! І нам вистачить мудрості та сил зберегти це ще надовго" — написала Саніна, прикріпивши до посту ніжний чорно-білий знімок.

Валерій у відповідь опублікував архівні фото з їхнього весілля.

"Юлька, люблю тебе to the moon and back" — додав Бебко.

У коментарях прихильники пари вітають своїх улюбленців, і бажають їм багато "приємностей". Відзначимо, що серед тих, хто привітав є і багато колег пари по цеху: Джамала, Олена Шоптенко, Алена Алена.

Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників
Привітання Юлії Санін від підписників

Відзначимо, що пара разом з 2009 року, однак протягом 5 років вони приховували свої відносини. Цікаво, що в статусі "дівчини" Юлія була всього пів року, Валерій відразу ж зробив коханій пропозицію. А ось в наречених Саніна "ходила" 1,5 року, і у 2011 році пара зіграла весілля.

А у 2015 році у Юлії та Валерія народився син, якого назвали Данило.

Раніше, "Телеграф" писав, що Юлія Саніна розповіла, які слова, почуті від чоловіка, вона вважає найбільш важливим і та ніколи не забуде.

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