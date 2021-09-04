"Єдина любов, в яку я вірю": Юлія Саніна розчулила мережу романтичним знімком з чоловіком
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Фронтвумен групи The Hardkiss зворушливо зізналася чоловікові в любові.
Відома українська співачка, фронтвумен популярної рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік, режисер і гітарист в тому ж колективі, Валерій Бебко 4 вересня відзначають "день народження" їх сім’ї. Саме в цей день, 10 років тому пара зв’язала себе тенетами шлюбу.
На своїх сторінках в Інстаграм Юлія і Валерій зворушливо привітали один одного з сімейним святом і в черговий раз зізналися одне одному в коханні.
"Я дуже тебе люблю! І нам вистачить мудрості та сил зберегти це ще надовго" — написала Саніна, прикріпивши до посту ніжний чорно-білий знімок.
Валерій у відповідь опублікував архівні фото з їхнього весілля.
"Юлька, люблю тебе to the moon and back" — додав Бебко.
У коментарях прихильники пари вітають своїх улюбленців, і бажають їм багато "приємностей". Відзначимо, що серед тих, хто привітав є і багато колег пари по цеху: Джамала, Олена Шоптенко, Алена Алена.
Відзначимо, що пара разом з 2009 року, однак протягом 5 років вони приховували свої відносини. Цікаво, що в статусі "дівчини" Юлія була всього пів року, Валерій відразу ж зробив коханій пропозицію. А ось в наречених Саніна "ходила" 1,5 року, і у 2011 році пара зіграла весілля.
А у 2015 році у Юлії та Валерія народився син, якого назвали Данило.
Раніше, "Телеграф" писав, що Юлія Саніна розповіла, які слова, почуті від чоловіка, вона вважає найбільш важливим і та ніколи не забуде.
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