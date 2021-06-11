Скачать
Пятница, 11.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
Аграриев хотят обложить новым налогом: какой сюрприз власти приготовили украинцам
Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
Демограф оценила умирание населения в Украине: "Ужасные вещи, о которых мы должны говорить"
В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками: расследуется дело на 2,7 миллиарда
В офис "Нафтогаза" пожаловали с обысками: расследуется дело на 2,7 миллиарда
Страны Евросоюза одобрили въезд для туристов: названо условие для путешествий
Страны Евросоюза одобрили въезд для туристов: названо условие для путешествий

"У тебя самый вкусный борщ": Юлия Санина открыла, какие слова мужа никогда не забудет (видео)

"У тебя самый вкусный борщ": Юлия Санина открыла, какие слова мужа никогда не забудет (видео)
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Саниной

30-летняя фронтвумен популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно похвасталась своим "стальным" животиком, ответила на самые интересующие вопросы поклонников в рамках презентации нового альбома "Жива і не залізна" на телеканале "М1".

Так, певица рассказала, какие слова от любимого человека она никогда не забудет. Напомним что певица замужем за креативным продюсером группы и гитаристом Валерием Бебко, более известным как Val.

"От Вала я очень долго ждала, на самом деле, слова "я люблю тебя", потому что это было для него очень важно, очень лично. А еще "у тебя самый вкусный борщ". Это тоже важно", - рассказала Санина.

"Я сама этому сильно удивляюсь": Анна Богдан назвала главный недостаток Заливако

Свой роман Юлия и Валерий скрывали на протяжении пяти лет, с 2019 года. Спустя всего со дня знакомства пары, мужчина предложил певице руку и сердце. Свадьба состоялась через полтора года. В ноябре 2015 года у супругов появился сын Даниил.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Юлия Санина не дала своему 5-летнему сыну прокатиться на мопеде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

The Hardkiss, Юлия Санина, Валерий Бебко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Схватил ребенка и потащил в парк: в Одессе над педофилом устроили самосуд (фото)
02 В Киеве женщина украла из лаборатории опасные штаммы вируса
03 Обваляла в песке: 24-летняя фитнес-модель продемонстрировала подкачанную попу в бикини (фото)
04 Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
05 "Позор России". Сеть негодует с новых кадров "спасения Сталина" Бузовой на сцене МХАТа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
Почему Байден идет на уступки перед Путиным и чего ждать Украине
Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери
Обострение на Донбассе: Украина понесла новые потери
&quot;Перед кремлевским занавесом&quot;: мужчина выстрелил себе в голову прямо на Красной площади (фото, видео)
"Перед кремлевским занавесом": мужчина выстрелил себе в голову прямо на Красной площади (фото, видео)
Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США (фото, видео)
Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь