"У тебя самый вкусный борщ": Юлия Санина открыла, какие слова мужа никогда не забудет (видео)

30-летняя фронтвумен популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно похвасталась своим "стальным" животиком, ответила на самые интересующие вопросы поклонников в рамках презентации нового альбома "Жива і не залізна" на телеканале "М1".

Так, певица рассказала, какие слова от любимого человека она никогда не забудет. Напомним что певица замужем за креативным продюсером группы и гитаристом Валерием Бебко, более известным как Val.

"От Вала я очень долго ждала, на самом деле, слова "я люблю тебя", потому что это было для него очень важно, очень лично. А еще "у тебя самый вкусный борщ". Это тоже важно", - рассказала Санина.

Свой роман Юлия и Валерий скрывали на протяжении пяти лет, с 2019 года. Спустя всего со дня знакомства пары, мужчина предложил певице руку и сердце. Свадьба состоялась через полтора года. В ноябре 2015 года у супругов появился сын Даниил.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Юлия Санина не дала своему 5-летнему сыну прокатиться на мопеде.