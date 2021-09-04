Укр

"Единственная любовь, в которую я верю": Юлия Санина умилила сеть романтическим снимком с супругом

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Юлия Санина и Валерий Бебко Новость обновлена 04 сентября 2021, 13:48
Юлия Санина и Валерий Бебко

Фронтвумен группы The Hardkiss трогательно призналась мужу в любви.

Известная украинская певица, фронтвумен популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина и ее супруг, режиссер и гитарист в том же коллективе, Валерий Бебко 4 сентября отмечают "день рождение" их семьи. Именно в этот день, 10 лет назад пара связала себя узами брака.

На своих страницах в Инстаграм Юлия и Валерий трогательно поздравили друг друга с семейным праздником и в очередной раз признались друг другу в любви.

"Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго" — написала Санина, прикрепив к посту нежный черно-белый снимок.

Валерий в ответ опубликовал архивные фото с их свадьбы.

"Юлька, люблю тебя to the moon and back" — добавил Бебко.

В комментариях поклонники пары поздравляют своих любимцев, и желают им много "приятностей". Отметим, что среди поздравивших есть и много коллег пары по цеху: Джамала, Алена Шоптенко, Алена Алена.

Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков
Поздравления Юлии Саниной от подписчиков

Отметим, что пара вместе с 2009 года, однако на протяжении 5 лет они скрывали свои отношения. Интересно, что в статусе "девушки" Юлия была всего полгода, Валерий сразу же сделал возлюбленной предложение. А вот в невестах Санина "ходила" 1,5 года, и в 2011 году пара сыграла свадьбу.

А в 2015 году у Юлии и Валерия родился сын, которого назвали Даниил.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Санина рассказала, какие слова, услышанные от мужа, она считает самыми важными и никогда не забудет.

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