"Единственная любовь, в которую я верю": Юлия Санина умилила сеть романтическим снимком с супругом
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Фронтвумен группы The Hardkiss трогательно призналась мужу в любви.
Известная украинская певица, фронтвумен популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина и ее супруг, режиссер и гитарист в том же коллективе, Валерий Бебко 4 сентября отмечают "день рождение" их семьи. Именно в этот день, 10 лет назад пара связала себя узами брака.
На своих страницах в Инстаграм Юлия и Валерий трогательно поздравили друг друга с семейным праздником и в очередной раз признались друг другу в любви.
"Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго" — написала Санина, прикрепив к посту нежный черно-белый снимок.
Валерий в ответ опубликовал архивные фото с их свадьбы.
"Юлька, люблю тебя to the moon and back" — добавил Бебко.
В комментариях поклонники пары поздравляют своих любимцев, и желают им много "приятностей". Отметим, что среди поздравивших есть и много коллег пары по цеху: Джамала, Алена Шоптенко, Алена Алена.
Отметим, что пара вместе с 2009 года, однако на протяжении 5 лет они скрывали свои отношения. Интересно, что в статусе "девушки" Юлия была всего полгода, Валерий сразу же сделал возлюбленной предложение. А вот в невестах Санина "ходила" 1,5 года, и в 2011 году пара сыграла свадьбу.
А в 2015 году у Юлии и Валерия родился сын, которого назвали Даниил.
Ранее, "Телеграф" писал, что Юлия Санина рассказала, какие слова, услышанные от мужа, она считает самыми важными и никогда не забудет.
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