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Рош а-Шана 2021: як відзначають Єврейський Новий рік, традиції і заборони

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Рош а-Шана 2021 Новина оновлена 05 вересня 2021, 09:16
Рош а-Шана 2021

Рош а-Шана — одне з головних єврейських свят.

Традиційно, на початку вересня, народи, які сповідують іудаїзм, відзначають Єврейський Новий рік — Рош а-Шана. Дата святкування залежить від місячного календаря, від того свято Рош а-Шана відзначають в молодик осіннього місяця тишрей за місячним іудейським календарем. У 2021 році він випадає на вечір 6 вересня, та традиційно триватиме два дні — до 8 вересня.

Рош а-Шана — одне з найважливіших свят іудеїв. Євреї вважають, що Бог створив світ саме в сьомий місяць, тому саме з нього і ведеться літочислення. Іудеї вірять, що в ці дні, на небесах вирішується, хто як буде жити наступний рік.

На Єврейський Новий рік віряни обов’язково моляться. Євреї вважають, що щира молитва і каяття в цей день може вплинути на рішення про їхню долю.

Також протягом цих двох днів заборонена будь-яка робота, крім як готування.

У дні святкування Рош Ха-Шана в синагогах обов’язково сурмлять в шофар — бичачий ріг. Звуки шофара символізують заклик до покаяння, переосмислення своїх вчинків і думок.

Традиція Рош а-Шана — сурмити в шофар
Традиція Рош а-Шана — сурмити в шофар

У кожен з двох вечорів свята влаштовується святкова трапеза. У будинку обов’язково повинні бути запалені свічки. А на традиційному святковому єврейському столі можна побачити: халу — круглий хліб, велику баранячу голову або голову риби, нарізану кружальцями моркву, всілякі фрукти і овочі, мед і традиційний фрукт — гранат. Варто відзначити, що заборонено куштувати гірку і кислу їжу.

Святкові блда на Рош а-Шана
Святкові блда на Рош а-Шана

У дні святкування Рош а-Шана євреї бажають один одному всього найкращого, вітаючи один одного словами "Шана Това!", Що означає "Гарного вам року!".

Вираз "Шана Това!"
Вираз "Шана Това!"

Раніше, "Телеграф" писав, що не можна робити 5 вересня в народно-християнське свято Луп брусничник.

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