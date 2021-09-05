Рош а-Шана 2021: як відзначають Єврейський Новий рік, традиції і заборони

Рош а-Шана — одне з головних єврейських свят.

Традиційно, на початку вересня, народи, які сповідують іудаїзм, відзначають Єврейський Новий рік — Рош а-Шана. Дата святкування залежить від місячного календаря, від того свято Рош а-Шана відзначають в молодик осіннього місяця тишрей за місячним іудейським календарем. У 2021 році він випадає на вечір 6 вересня, та традиційно триватиме два дні — до 8 вересня.

Рош а-Шана — одне з найважливіших свят іудеїв. Євреї вважають, що Бог створив світ саме в сьомий місяць, тому саме з нього і ведеться літочислення. Іудеї вірять, що в ці дні, на небесах вирішується, хто як буде жити наступний рік.

На Єврейський Новий рік віряни обов’язково моляться. Євреї вважають, що щира молитва і каяття в цей день може вплинути на рішення про їхню долю.

Також протягом цих двох днів заборонена будь-яка робота, крім як готування.

У дні святкування Рош Ха-Шана в синагогах обов’язково сурмлять в шофар — бичачий ріг. Звуки шофара символізують заклик до покаяння, переосмислення своїх вчинків і думок.

Традиція Рош а-Шана — сурмити в шофар

У кожен з двох вечорів свята влаштовується святкова трапеза. У будинку обов’язково повинні бути запалені свічки. А на традиційному святковому єврейському столі можна побачити: халу — круглий хліб, велику баранячу голову або голову риби, нарізану кружальцями моркву, всілякі фрукти і овочі, мед і традиційний фрукт — гранат. Варто відзначити, що заборонено куштувати гірку і кислу їжу.

Святкові блда на Рош а-Шана

У дні святкування Рош а-Шана євреї бажають один одному всього найкращого, вітаючи один одного словами "Шана Това!", Що означає "Гарного вам року!".

Вираз "Шана Това!"

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