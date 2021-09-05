Укр

Какой праздник 5 сентября: народные приметы и запреты

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Праздник 5 сентября Новость обновлена 04 сентября 2021, 16:31
Праздник 5 сентября

5 сентября отмечается народно-христианский праздник Луп Брусничник.

В пятый день сентября православная церковь почитает память преподобного Луппы Солунского. За свою жизнь он прославился тем, что был непревзойденным целителем, и мог вылечить даже смертельно больного человека.

Луппа Солунский
Луппа Солунский

В народе праздник называют Луп Брусничник, Луппа, Лупов день и Лупенские морозы. Святого прозвали Брусничником, так как он очень любил эту ягоду. Поэтому с 5 сентября наши предки начинали активно собирать урожай брусники.

Плоды брусники
Плоды брусники

Также, в этого дня в северных областях обычно начинались первые заморозки.

Наши предки верили, что если 5 сентября обратиться за помощью к своему ангелу-хранителю, то он поможет отогнать плохой сон и успокоит.

Запреты 5 сентября:

  • Нельзя пользоваться колющими и режущими предметами.
  • Нельзя в этот день покидать свое место работы. 
  • Не стоит начинать новые дела.
  • Нельзя лениться.
  • Девушкам не желательно расчесывать волосы.
  • Нельзя сплетничать.

Народные приметы:

  • Под вечер появился туман – к потеплению.
  • Журавли улетают на юг? Значит, зима будет ранней и суровой.
  • Утром заморозки – к хорошему урожаю овса на будущий год.
  • Если деревья зацвели второй раз за год – быть зиме теплой и мокрой.
  • Ворона каркает над трубой – к холодам.

Напомним, в сентябре украинцы будут отдыхать только 8 дней, дополнительный выходных в месяце нет. Более детальный календарь праздников на первый месяц осени вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".

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