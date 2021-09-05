Яке свято 5 вересня: народні прикмети і заборони
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5 вересня відзначається народно-християнське свято Луп брусничник.
У п’ятий день вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Лупи Солунського. За своє життя він прославився тим, що був неперевершеним цілителем, і міг вилікувати навіть смертельно хвору людину.
У народі свято називають Луп брусничник, Лупа, Лупів день і Лупенські морози. Святого прозвали брусничником, оскільки він дуже любив цю ягоду. Тому з 5 вересня наші предки починали активно збирати урожай брусниці.
Також, в цього дня в північних областях зазвичай починалися перші заморозки.
Наші предки вірили, що якщо 5 вересня звернутися за допомогою до свого ангела-хранителя, то він допоможе відігнати поганий сон і заспокоїть.
Заборони 5 вересня:
- Не можна користуватися колючими та ріжучими предметами.
- Не можна в цей день залишати своє місце роботи.
- Не варто починати нові справи.
- Не можна лінуватися.
- Дівчатам не бажано розчісувати волосся.
- Не можна брехати.
Народні прикмети:
- Надвечір з’явився туман — до потепління.
- Журавлі летять на південь? Значить, зима буде ранньою і суворою.
- Вранці заморозки — до хорошого урожаю вівса на майбутній рік.
- Якщо дерева зацвіли вдруге за рік — бути зими теплою і мокрою.
- Ворона каркає над трубою — до холодів.
Нагадаємо, у вересні українці будуть відпочивати лише 8 днів, додатковий вихідних в місяці немає. Більш детальний календар свят на перший місяць осені ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".
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