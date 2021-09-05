Яке свято 5 вересня: народні прикмети і заборони

5 вересня відзначається народно-християнське свято Луп брусничник.

У п’ятий день вересня православна церква вшановує пам’ять преподобного Лупи Солунського. За своє життя він прославився тим, що був неперевершеним цілителем, і міг вилікувати навіть смертельно хвору людину.

Лупа Солунський

У народі свято називають Луп брусничник, Лупа, Лупів день і Лупенські морози. Святого прозвали брусничником, оскільки він дуже любив цю ягоду. Тому з 5 вересня наші предки починали активно збирати урожай брусниці.

Плоди брусниці

Також, в цього дня в північних областях зазвичай починалися перші заморозки.

Наші предки вірили, що якщо 5 вересня звернутися за допомогою до свого ангела-хранителя, то він допоможе відігнати поганий сон і заспокоїть.

Заборони 5 вересня:

Не можна користуватися колючими та ріжучими предметами.

Не можна в цей день залишати своє місце роботи.

Не варто починати нові справи.

Не можна лінуватися.

Дівчатам не бажано розчісувати волосся.

Не можна брехати.

Народні прикмети:

Надвечір з’явився туман — до потепління.

Журавлі летять на південь? Значить, зима буде ранньою і суворою.

Вранці заморозки — до хорошого урожаю вівса на майбутній рік.

Якщо дерева зацвіли вдруге за рік — бути зими теплою і мокрою.

Ворона каркає над трубою — до холодів.

Нагадаємо, у вересні українці будуть відпочивати лише 8 днів, додатковий вихідних в місяці немає. Більш детальний календар свят на перший місяць осені ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".