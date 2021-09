Прем’єра останнього сезону "Люцифера": коли з’являться фінальні серії

Шанувальникам серіалу скоро доведеться попрощатися з ним

Шостий сезон серіалу "Люцифер", стане завершальним, тому його шанувальникам в жодному разі не можна пропустити премʼєру останніх серій, які вийдуть уже 10 вересня 2021 року. Загалом цей сезон міститиме 10 епізодів.

Про довгоочікувану премʼєру повідомляє "Netflix Geeked" на сторінці у Twitter. Подивитися нові серії сезону можна буде на "Netflix".

Прем'єра останнього сезону запланована на 10 вересня

Що ж нам відомо про фінальний випуск серіалу?

Люцифер 6 сезон: головні герої

Судячи з постера до фільму, опублікованого в мережі, до складу головних персонажів серіалу ввійшли Люцифер Морнінгстар, роль якого виконує Том Елліс, детективи Хлоя Деккер (Лорен Джерман) та Ден Еспіноса (Кевін Алехандро), Аменадіель (Д.Б. Вудсайд), Мейзікін (Леслі-Енн Брандт), Елла Лопес (Аймі Гарсіа), а також доктор Лінда Мартін (Рейчел Харріс).

Люцифер 6 сезон: сюжет

В останньому сезоні серіалу Люцифер намагається знайти шляхи порятунку своєї коханої Хлої Декер, котру вбив його брат Майкл. Щоб воскресити свою любов, Люциферу доводиться пожертвувати собою, власним життям. Після того, як головний герой прийняв вирішальне рішення, він стає Богом.

Люцифер 6 сезон: тизер-трейлер

Відеоанонс серіалу зʼявився у мережі ще 25 липня 2021 року. В цей ролик помістили епізод із попередніх сезонів "Лицифера", щоб нагадати про те, що було раніше і створити інтригу. В трейлері можна побачити, що головний герой серіалу Люцифер їде на своєму кабріолеті і його зупиняє полісмен. Героя це зовсім не турбує і він каже "Вибачте, це мій останній день в Лос-Анджелесі". Тизер до останнього сезону серіалу "Netflix Geeked" прокоментували так: "Навіть погані ситуації мають закінчуватися".

Люцифер 6 сезон: серії сезону

1 серія – "Тут ніколи і нічого не змінюється" (Nothing Ever Changes Around Here);

2 серія – "Відра з багажем" (Buckets of Baggage);

3 серія – "Еге-ге-гей, щоб мене!" (Yabba Dabba Do Me!);

4 серія – "Пришити хвіст лиходієві" (Pin the Tail on the Baddie);

5 серія – "Вбивство Люцифера Морнінгстара" (The Murder of Lucifer Morningstar);

6 серія – "Набагато брудніше" (A Lot Dirtier Than That);

7 серія – "Мій найкращий друг" (My Best Friend);

8 серія – "Врятувати Диявола, врятувати світ" (Save the Devil, Save the World);

9 серія – "Прощавай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer);

10 серія – "Партнери докінця" (Partners ‘Til the End).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 серпня в кінотеатрах України відбулися премʼєри ряду фільмів, в тому числі "Легенда про зеленого лицаря" та "Остання місія Пола".