Премьера последнего сезона "Люцифера": когда появятся финальные серии

Поклонникам сериала скоро придется расстаться с ним

Шестой сезон сериала "Люцифер", станет завершающим, поэтому его поклонникам ни в коем случае нельзя пропустить премьеру последних серий, которые выйдут уже 10 сентября 2021. В общем этот сезон будет содержать 10 эпизодов.

О долгожданную премьеру сообщает "Netflix Geeked" на странице в Twitter. Посмотреть новые серии сезона можно будет на "Netflix".

Премьра фильма "Лицифер" запланирована на 10 сентября

Что же нам известно о финальном выпуске сериала?

Люцифер 6 сезон: главные герои

Судя по постеру к фильму, опубликованному в сети, в состав главных персонажей сериала вошли Люцифер Морнингстар, роль которого исполняет Том Эллис, детективы Хлоя Деккер (Лорен Джерман) и Дэн Эспиноса (Кевин Алехандро), Аменадиель (Д.Б. Вудсайд), Мейзикин (Лесли-Энн Брандт), Элла Лопес (Айми Гарсиа), а также доктор Линда Мартин (Рэйчел Харрис).

Люцифер 6 сезон: сюжет

В последнем сезоне сериала Люцифер пытается найти путь спасения своей любимой Хлои Декер, которую убил его брат Майкл. Чтобы воскресить свою любовь, Люциферу приходится пожертвовать собой, своей жизнью. После того как главный герой принял решающее решение, он становится Богом.

Люцифер 6 сезон: тизер-трейлер

Видеоанонс сериала появился в сети еще 25 июля 2021 года. В этот ролик поместили эпизод из предыдущих сезонов "Лицифера", чтобы напомнить о том, что было раньше и создать интригу. В трейлере можно увидеть, что главный герой сериала Люцифер едет на своем кабриолете и его останавливает полицейский. Героя это совсем не беспокоит и он говорит "Простите, это мой последний день в Лос-Анджелесе". Тизер к последнему сезону сериала "Netflix Geeked" прокомментировали так: "Даже плохие ситуации должны заканчиваться".

Люцифер 6 сезон: серии сезона

1 серия — "Здесь никогда и ничего не меняется" (Nothing Ever Changes Around Here)

2 серия — "Ведра с багажом" (Buckets of Baggage)

3 серия — "Эге-ге-гей, чтобы меня!" (Yabba Dabba Do Me!);

4 серия — "Пришить хвост злодею" (Pin the Tail on the Baddie)

5 серия — "Убийство Люцифера Морнингстара" (The Murder of Lucifer Morningstar)

6 серия — "Гораздо грязнее" (A Lot Dirtier Than That)

7 серия — "Мой лучший друг" (My Best Friend)

8 серия — "Спасти Дьявола, спасти мир" (Save the Devil, Save the World)

9 серия — "Прощай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer)

10 серия — "Партнеры концу" (Partners ’Til the End).

