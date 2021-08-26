"Кодекс кілера" з Семюелем Л. Джексоном і фантастика в кращих традиціях Люка Бессона: головні кінопрем’єри тижня (відео)

"Телеграф" склав добірку фільмів, прем’єри яких намічені на 26 серпня.

Якщо ви зібралися в кіно, але не знаєте на який фільм, то "Телеграф" допоможе вам. Ми склали список фільмів, які можна подивитися в кінотеатрах України з 26 серпня.

Кендімен/Candyman

Картина продовження однойменного фільму жахів, що вийшов на екрани в 1992 році. В основі фільму лежить легенда про серійного вбивцю і маніяка, який жорстоко розправиться з кожним, хто заперечує його існування.

В ролях: Яхья Абдул-Матін II, Тейона Паррис, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Домінго, Кайл Камінський, Ванесса Вільямс, Ребекка Спенс.

Режисер — Ниа ДаКоста.

Легенда про Зеленого лицаря/The Green Knight

Історичний пригодницький фільм про племінника короля Артура сера Гавейна. Щоб дотримати дану рік тому обіцянку, він відправляється на пошуки Зеленого лицаря, з яким повинен вступити в поєдинок.

В ролях: Дев Патель, Вікандер, Джоел Едгертон.

Режисер — Девід Лоурі.

Остання місія Пола В.Р./Le dernier voyage de Paul WR

Масштабна фантастика в кращих традиціях Люка Бессона. Фільм розповість про астронавта Пола В.Р., від якого залежить майбутнє планети. Однак той зникає за кілька годин до старту рятувальної місії.

У ролях: Жан Рено, Хьюго Бекер, Поль Амі, Емілі гаву-Кан, Брюно Лоше, Жан-Люк Кушарі.

Режисер — Ромен Кіро.

Рафаель. Добрий геній/Raffaello — Il Genio Sensibile

Документальний фільм, який розповість про одного з найвідоміших художників італійського Відродження: Рафаелі Санті.

В ролях: Лука Томіо, Акілле Боніто Оліва.

Режисер — Лука Тровеллезі Чезана.

Кодекс кілера/The Protégé

Кримінальний трилер і бойовик про професійного кілера Анну, яку "майстерності" навчив бездоганний Муді. Анна краща у своїй справі, але і у неї є конкурент Рембрандт. Однак після вбивства Муді, Анна і Рембрандт об’єднуються.

У ролях: Семюел Л. Джексон, Майкл Кітон, Роберт Патрік, Патрік Мелахайд, Меггі Кью.

Режисер — Мартін Кемпбелл.

Двоє друзів і борсук/Knutsen & Ludvigsen 2 — Det store dyret

Норвезький мультфільм про двох друзів і борсуків, які разом живуть в тунелі. Але їх спокій порушує поява дівчини Аманди, яка випала з поїзда.

Режисер — Гунхільд Енгер, Руне Спанс.

Сексуальна залежність/Passion simple

Історія, в якій головна героїня втрачає голову, вступивши у відносини з успішним, пристрасним, але не вільним хлопцем.

У ролях: Сергій Полунін, Каролін Дюсе, Летиція Дош, Слиман Дазі, Лу-Теймур ції

Режисер — Даніель Арбіден, Анни Ерно.