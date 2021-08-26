"Кодекс киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном и фантастика в лучших традициях Люка Бессона: главные кинопремьеры недели (видео)
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"Телеграф" составил подборку фильмов, премьеры которых намечены на 26 августа.
Если вы собрались в кино, но не знаете на какой фильм, то "Телеграф" поможет вам. Мы составили список фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах Украины с 26 августа.
Кэндимэн / Candyman
Картина продолжение одноименного фильма ужасов, вышедший на экраны в 1992 году. В основе фильма лежит легенда о серийном убийце и маньяка, жестоко расправится каждого, кто отрицает его существование.
В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс.
Режиссер — Ниа ДаКоста.
Легенда о Зеленом рыцаря / The Green Knight
Исторический приключенческий фильм о племянника короля Артура сэра Гавейне. Чтобы соблюсти данное год назад обещание, он отправляется на поиски Зеленого рыцаря, которому должен вступить в поединок.
В ролях: Дев Патель, Викандер, Джоэл Эдгертон.
Режиссер — Дэвид Лоури.
Последняя миссия Пола В.Р. / Le dernier voyage de Paul WR
Масштабная фантастика в лучших традициях Люка Бессона. Фильм расскажет о астронавте Поле В.Р., от которого зависит будущее планеты. Однако тот исчезает за несколько часов до старта спасательной миссии.
В ролях: Жан Рено, Хьюго Бекер, Поль Ами, Эмили гаву-Кан, Брюно Лоше, Жан-Люк Кушари.
Режиссер — Ромен Киро.
Рафаэль. Добрый гений / Raffaello — Il Genio Sensibile
Документальный фильм, который расскажет об одном из величайших художников итальянского Возрождения: Рафаэле Санти.
В ролях: Лука Томио, Акилле Бонито Олива.
Режиссер — Лука Тровеллези Чезана.
Кодекс киллера / The Protégé
Криминальный триллер и боевик о профессиональный киллер Анне, которую "мастерства" научил безупречный Муди. Анна лучше в своем деле, ОНАКО и у нее есть конкурент Рембрандт. Однако после убийства Муди, Анна и Рембрандт объединяются.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Роберт Патрик, Патрик Мэлахайд, Мэгги Кью.
Режиссер — Мартин Кэмпбелл.
Двое друзей и барсук / Knutsen & Ludvigsen 2 — Det store dyret
Норвежский мультфильм о двух друзьях и барсуке, которые вместе живут в тоннеле. Но их покой нарушает появление девушки Аманды, которая выпала из поезда.
Режиссер — Гунхильд Энгер, Руне Спанс.
Сексуальная зависимость / Passion simple
История, в которой главная героиня теряет голову, вступив в отношения с успешным, страстным, но не свободным парнем.
В ролях: Сергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Слиман Даге, Лу-Теймур ции
Режиссер — Даниэль Арбиден, Анны Эрно.
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