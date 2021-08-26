"Кодекс киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном и фантастика в лучших традициях Люка Бессона: главные кинопремьеры недели (видео)

"Телеграф" составил подборку фильмов, премьеры которых намечены на 26 августа.

Если вы собрались в кино, но не знаете на какой фильм, то "Телеграф" поможет вам. Мы составили список фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах Украины с 26 августа.

Кэндимэн / Candyman

Картина продолжение одноименного фильма ужасов, вышедший на экраны в 1992 году. В основе фильма лежит легенда о серийном убийце и маньяка, жестоко расправится каждого, кто отрицает его существование.

В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Кайл Каминский, Ванесса Уильямс, Ребекка Спенс.

Режиссер — Ниа ДаКоста.

Легенда о Зеленом рыцаря / The Green Knight

Исторический приключенческий фильм о племянника короля Артура сэра Гавейне. Чтобы соблюсти данное год назад обещание, он отправляется на поиски Зеленого рыцаря, которому должен вступить в поединок.

В ролях: Дев Патель, Викандер, Джоэл Эдгертон.

Режиссер — Дэвид Лоури.

Последняя миссия Пола В.Р. / Le dernier voyage de Paul WR

Масштабная фантастика в лучших традициях Люка Бессона. Фильм расскажет о астронавте Поле В.Р., от которого зависит будущее планеты. Однако тот исчезает за несколько часов до старта спасательной миссии.

В ролях: Жан Рено, Хьюго Бекер, Поль Ами, Эмили гаву-Кан, Брюно Лоше, Жан-Люк Кушари.

Режиссер — Ромен Киро.

Рафаэль. Добрый гений / Raffaello — Il Genio Sensibile

Документальный фильм, который расскажет об одном из величайших художников итальянского Возрождения: Рафаэле Санти.

В ролях: Лука Томио, Акилле Бонито Олива.

Режиссер — Лука Тровеллези Чезана.

Кодекс киллера / The Protégé

Криминальный триллер и боевик о профессиональный киллер Анне, которую "мастерства" научил безупречный Муди. Анна лучше в своем деле, ОНАКО и у нее есть конкурент Рембрандт. Однако после убийства Муди, Анна и Рембрандт объединяются.

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Роберт Патрик, Патрик Мэлахайд, Мэгги Кью.

Режиссер — Мартин Кэмпбелл.

Двое друзей и барсук / Knutsen & Ludvigsen 2 — Det store dyret

Норвежский мультфильм о двух друзьях и барсуке, которые вместе живут в тоннеле. Но их покой нарушает появление девушки Аманды, которая выпала из поезда.

Режиссер — Гунхильд Энгер, Руне Спанс.

Сексуальная зависимость / Passion simple

История, в которой главная героиня теряет голову, вступив в отношения с успешным, страстным, но не свободным парнем.

В ролях: Сергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Слиман Даге, Лу-Теймур ции

Режиссер — Даниэль Арбиден, Анны Эрно.