Фильм "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом получил окончательную дату выхода

Мировая премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) намечена на 28 сентября 2021 года в лондонском королевском Альберт-холле. Ранее сообщалось, что премьера фильма, снятого еще в 2020 году, пройдет 8 октября, при этом в Украине выход ленты запланирован на 30 сентября.

О новой дате говорится в официальном Twitter-аккаунте "бондианы".

Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Фукунага выйдут на красную дорожку вместе с исполнителем главной роли.

