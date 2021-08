Світова прем’єра 25-го фільму кіносаги про агента 007 Джеймса Бонда "007: Не час помирати" (No Time to Die) намічена на 28 вересня 2021 року в лондонському королівському Альберт-холі. Раніше повідомлялося, що прем’єра фільму, знятого ще в 2020 році, пройде 8 жовтня, при цьому в Україні вихід стрічки запланований на 30 вересня.

Про нову дату йдеться в офіційному Twitter-акаунті "бондіани".

Продюсери Майкл Уїлсон, Барбара Брокколі і режисер Кері Фукунага вийдуть на червону доріжку разом з виконавцем головної ролі.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f