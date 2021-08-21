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Фільм "007: Не час помирати" з Деніелом Крейгом отримав остаточну дату виходу

Автор
Т. Кармазіна
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Фільм "007: Не час помирати" з Деніелом Крейгом отримав остаточну дату виходу Новина оновлена 21 серпня 2021, 15:47
Деніел Крейг і Ана де Армас

Стало відомо, коли відбудеться світова прем’єра 25 з серії фільмів про Джеймса Бонда.

Світова прем’єра 25-го фільму кіносаги про агента 007 Джеймса Бонда "007: Не час помирати" (No Time to Die) намічена на 28 вересня 2021 року в лондонському королівському Альберт-холі. Раніше повідомлялося, що прем’єра фільму, знятого ще в 2020 році, пройде 8 жовтня, при цьому в Україні вихід стрічки запланований на 30 вересня.

Про нову дату йдеться в офіційному Twitter-акаунті "бондіани".

Продюсери Майкл Уїлсон, Барбара Брокколі і режисер Кері Фукунага вийдуть на червону доріжку разом з виконавцем головної ролі.

У фільмі також знімаються Леа Сейду, Рамі Малек, Лаша Лінч і Ана Де Армас.

Сюжет фільму:

Джеймс Бонд вирішує покинути службу в МІ-6 і їде на Ямайку. Однак суперагентові 007 не дадуть спокійно відпочити. Його друг Фелікс Лайтер з ЦРУ просить Бонда про допомогу: пропав вчений, який створює нову технологічну зброю.

Нагадаємо, що останній вихід актора Деніела Крейга в якості "агента 007" неодноразово відкладався через пандемію COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська співачка Біллі Айлиш випустила кліп на саундтрек до фільму "007: Не час помирати", в якому показала кадри з нової картини про Джеймса Бонда.

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