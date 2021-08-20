На що піти в кіно на вихідних: наукова фантастика з Х’ю Джекманом і український мультфільм про Гуллівера (відео)
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На цьому тижні в українських кінотеатрах вийшли чотири прем’єрні новинки.
Якщо ви зібралися в кіно, але не знаєте який фільм буде гідний вашої уваги, то "Телеграф" допоможе вам. Ми склали список кіноновинок, які можна подивитися в кінотеатрах України вже на цих вихідних.
Ремінісценція (Reminiscence)
Нік Банністер, приватний детектив у справах розуму, подорожує по чарівному світу минулого, коли його життя змінює нова клієнтка на ім’я Мей. Зустріч із загадковою жінкою перетворює звичайну, на перший погляд справу, в серйозну залежність після її зникнення, і він намагається дізнатися правду про неї.
У ролях: Х’ю Джекман, Ребекка Фергюсон, Наталі Мартінез, Тенді Ньютон, Анджела Сарафян, Кліфф Кертіс, Бретт Каллен, Деніель Ву, Тері Уайбл, Сем Медіна і інші.
Режисер — Ліза Джой.
Опівночі у високій траві (Midnight in the Switchgrass)
Агент ФБР і офіцер штату Флорида об’єднуються для розслідування ряду нерозкритих вбивств.
У ролях: Меган Фокс, Брюс Вілліс, Еміль Хірш, Сістін Роуз Сталлоне, Кейтлін Кармайкл, Машин Ган Келлі, Майкл Біч, Джекі Крус, Лукас Хаас та інші.
Режисер — Рендолл Емметт.
Гуллівер повертається
Мандрівника Гуллівера запрошують повернутися в Ліліпутію, яку він раніше врятував від ворожого флоту сусідньої Блефуску, щоб в черговий раз захистити місцевих жителів. Разом з відданими друзями — Марсі, Фрелоком і мишеням Пі, головний герой виявляється у вирі неймовірних подій.
Ролі озвучували: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Станіслав Боклан, Євген Кошовий, Олександр Пікалов.
Режисер — Ілля Максимов.
Сторонній (Stranger)
Інспектор Глухівська, в кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи, береться за розслідування низки загадкових зникнень. Під час виступу в басейні зникає команда з синхронного плавання, а пацієнтка водолікарні пропадає при прийомі лікувальної ванни.
В ролях: Анастасія Євтушенко, Даша Трегубова, Сергій Калантай та інші.
Режисер — Дмитро Томашпольський.
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