На що піти в кіно на вихідних: наукова фантастика з Х’ю Джекманом і український мультфільм про Гуллівера (відео)

На цьому тижні в українських кінотеатрах вийшли чотири прем’єрні новинки.

Якщо ви зібралися в кіно, але не знаєте який фільм буде гідний вашої уваги, то "Телеграф" допоможе вам. Ми склали список кіноновинок, які можна подивитися в кінотеатрах України вже на цих вихідних.

Ремінісценція (Reminiscence)

Нік Банністер, приватний детектив у справах розуму, подорожує по чарівному світу минулого, коли його життя змінює нова клієнтка на ім’я Мей. Зустріч із загадковою жінкою перетворює звичайну, на перший погляд справу, в серйозну залежність після її зникнення, і він намагається дізнатися правду про неї.

У ролях: Х’ю Джекман, Ребекка Фергюсон, Наталі Мартінез, Тенді Ньютон, Анджела Сарафян, Кліфф Кертіс, Бретт Каллен, Деніель Ву, Тері Уайбл, Сем Медіна і інші.

Режисер — Ліза Джой.

Опівночі у високій траві (Midnight in the Switchgrass)

Агент ФБР і офіцер штату Флорида об’єднуються для розслідування ряду нерозкритих вбивств.

У ролях: Меган Фокс, Брюс Вілліс, Еміль Хірш, Сістін Роуз Сталлоне, Кейтлін Кармайкл, Машин Ган Келлі, Майкл Біч, Джекі Крус, Лукас Хаас та інші.

Режисер — Рендолл Емметт.

Гуллівер повертається

Мандрівника Гуллівера запрошують повернутися в Ліліпутію, яку він раніше врятував від ворожого флоту сусідньої Блефуску, щоб в черговий раз захистити місцевих жителів. Разом з відданими друзями — Марсі, Фрелоком і мишеням Пі, головний герой виявляється у вирі неймовірних подій.

Ролі озвучували: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Станіслав Боклан, Євген Кошовий, Олександр Пікалов.

Режисер — Ілля Максимов.

Сторонній (Stranger)

Інспектор Глухівська, в кар’єрі якої немає жодної нерозкритої справи, береться за розслідування низки загадкових зникнень. Під час виступу в басейні зникає команда з синхронного плавання, а пацієнтка водолікарні пропадає при прийомі лікувальної ванни.

В ролях: Анастасія Євтушенко, Даша Трегубова, Сергій Калантай та інші.

Режисер — Дмитро Томашпольський.