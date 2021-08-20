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Використали ім’я без дозволу: HBO затягує справу з українкою, чия історія була показана в серіалі "Чорнобиль"

Автор
Т. Кармазіна
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Використали ім’я без дозволу: HBO затягує справу з українкою, чия історія була показана в серіалі "Чорнобиль" Новина оновлена 20 серпня 2021, 10:36
Людмила Ігнатенко і актриса Джессі Баклі, яка втілила українку в серіалі "Чорнобиль"

На творців серіалу "Чорнобиль" подали в суд через використання реальних імен.

Міні-серіал "Чорнобиль", створений американським телеканалом HBO, в 2019 році став одним з найбільш рейтингових телепроектів у світі. Але в Україні до нього склалося особливе ставлення, адже в серіалі були показані історії реальних людей, які пережили події, пов’язані з Чорнобильською катастрофою і його згубними наслідками для всього живого.

Наприклад, реальна історія Людмили Ігнатенко, дружини пожежника Василя Ігнатенка, який одним з перших приїхав на місце аварії і отримав смертельну дозу радіації. В "Чорнобилі" її роль виконала актриса Джессі Баклі.

У той час, як серіал знайшов популярність, сама Ігнатенко була зовсім не рада такій славі. Влітку 2019 роки їй навіть довелося переїхати з Києва, щоб її більше не турбували журналісти і фанати серіалу.

Через деякий час жінка вирішила подати до суду на HBO, де її інтереси представляє адвокат Олександр Мамуна.

На питання, чи можна використовувати ім’я фізичної особи в художніх творах без його згоди, відповідають Цивільний кодекс України в статті 296 і юрист компанії Mamunya IP Ілона Болюбаш в статті "Право на ім’я", підготовленої спеціально для видання " Юридична практика ". Відразу спойлер. Відповідь ні, не можна.

Винятком є твори документального характеру, тобто ті, в яких об’єктивно висвітлюються історичні події без творчого домислу авторів — у них автори можуть використовувати імена людей, не питаючи дозволу у них або їхніх родичів.

Заяву до суду подали ще рік тому, в квітні 2020 року, але довгий час компанія ніяк не реагувала на судовий розгляд. Затягування процесу триває і зараз.

"Права українських громадян треба поважати і дотримуватися українського законодавства, ким би ти не був, навіть величезною корпорацією, такою як HBO!",пише в Facebook український юрист Вікторія Пташник.

У вересні минулого року творець серіалу "Чорнобиль" Юхан Ренк відвідав зону відчуження.

У квітні 2021 року "Телеграф" повідомляв, що на 56 році життя помер Пол Ріттер, який виконав роль Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль".

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