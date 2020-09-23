Создатель нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения

В минувшие выходные в Киев, по приглашению кинофестиваля "Молодость", приехал Юхан Ренк - режиссер сериала "Чернобыль".

Известный режиссер погулял столицей Украины и, воспользовавшись случаем посетил зону отчуждения - города Чернобыль и Припять. Для Юхана это первое знакомство с городом.

Подумать бы, режиссер сериала о Чернобыле, который в подробнейших деталях показал миру трагические события 1986 года, не был ни разу в зоне отчуждения. Как такое может быть? А ответ простой: большинство сцен сериала снимали в Литве.

На вопрос "Почему съемки проходили не в Украине, ведь именно здесь сцены имели бы большую подлинность?", Юхан Ренк ответил просто: "40-процентные кэш рибейты".

Кэш рибейты - это система, которая позволяет стране, на территории которой снят фильм, возвращать продюсерам часть потраченных на съемки денег при условии выполнения определенных условий. А Украина может себе это позволить только с сентября 2019 года.

Ренк отметил, что если бы на тот момент Украина могла предложить такую же альтернативу, съемки несомненно происходили бы обязательно в Припяти.