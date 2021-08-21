Netflix показав трейлер хоррора "Нічні зошити" про нудьгуючу відьму (відео)

"Нічні зошити" — новий містичний фільм, який вийде 15 вересня

Якщо ви відьма і вам нудно — викрадаєте підлітка і він розважає вас страшними історіями. Саме так вчинила відьма з нового підліткового фільму жахів від Netflix "Нічні зошити".

Трейлер хоррора опублікували на офіційному каналі сервісу.

За сюжетом хлопчик Алекс, який дуже любить страшні історії, потрапляє в руки відьмі. Вона під страхом смерті і вічного ув’язнення змушує його розповідати їх їй щовечора. Така собі 1001 ніч з ухилом в ужастики.

Вона ховає його в своїй зловісній і моторошній квартирі. Але підприємливого підлітка так просто не зупинити. Він об’єднується з Ясмін — іншою полонянкою відьми і наважується на втечу.

Акторський склад:

Відьму зіграла Крістен Ріттер. Її знають як Джесіку Джонс з однойменного серіалу і Стейсі з "Вампірш".

Алекса зіграв Уинслоу Фіглі, який знайомий глядачам за ужастиком "Приходь пограти" і диснеївським фільмом "Тіммі Фейл: Допущені помилки".

Ясмін зіграла Лідія Джюетт, яка знімалася в бойовику "Чорна пантера" і серіалі "Гарні дівчата".

Фільм знятий за книгою Джеррі Алан Уайта і, за інформацією авторів, підходить для сімейного перегляду.

Раніше "Телеграф" писав, що Нетфлікс випустить аніме по всесвіту "Відьмака".