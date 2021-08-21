Рус

Netflix показав трейлер хоррора "Нічні зошити" про нудьгуючу відьму (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
38
Netflix показав трейлер хоррора "Нічні зошити" про нудьгуючу відьму (відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 13:48
Постер фільму Nightbooks

"Нічні зошити" — новий містичний фільм, який вийде 15 вересня

Якщо ви відьма і вам нудно — викрадаєте підлітка і він розважає вас страшними історіями. Саме так вчинила відьма з нового підліткового фільму жахів від Netflix "Нічні зошити".

Трейлер хоррора опублікували на офіційному каналі сервісу.

За сюжетом хлопчик Алекс, який дуже любить страшні історії, потрапляє в руки відьмі. Вона під страхом смерті і вічного ув’язнення змушує його розповідати їх їй щовечора. Така собі 1001 ніч з ухилом в ужастики.

Вона ховає його в своїй зловісній і моторошній квартирі. Але підприємливого підлітка так просто не зупинити. Він об’єднується з Ясмін — іншою полонянкою відьми і наважується на втечу.

Акторський склад:

Відьму зіграла Крістен Ріттер. Її знають як Джесіку Джонс з однойменного серіалу і Стейсі з "Вампірш".

Алекса зіграв Уинслоу Фіглі, який знайомий глядачам за ужастиком "Приходь пограти" і диснеївським фільмом "Тіммі Фейл: Допущені помилки".

Ясмін зіграла Лідія Джюетт, яка знімалася в бойовику "Чорна пантера" і серіалі "Гарні дівчата".

Фільм знятий за книгою Джеррі Алан Уайта і, за інформацією авторів, підходить для сімейного перегляду.

Раніше "Телеграф" писав, що Нетфлікс випустить аніме по всесвіту "Відьмака".

Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Здоров'я
Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Плани міністра Ляшка по вакцинації українців зриваються: в МОЗ розповіли, скільки вже зробили щеплень
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні — кількість хворих продовжує зростати
Коронавірус в Україні — кількість хворих продовжує зростати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян