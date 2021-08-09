На экраны выходит аниме по вселенной "Ведьмака" от Netflix (трейлер)

Уже через две недели, 23 августа 2021 года, на экраны выйдет анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf) от компании Netflix, главным героем которого станет молодой Весемир.
Компания Netflix в понедельник, 9 августа, показала первый полноценный трейлер проекта, которого с нетерпением ждут все фанаты "Ведьмака".
Как уже было известно ранее, аниме станет приквелом истории, показанной в сериале «Ведьмак»: здесь в центре истории окажется не Геральт, а Весемир, его наставник. Он был слугой в дворянском поместье, где несколько лет работал за гроши. Чтобы освободиться от своего положения в обществе, он отправился на континент искать свое предназначение.
В трейлере показывается, что новый проект расскажет его историю с самого детства, тем самым показывая, как появляются Ведьмаки.
"Они нас отравят. Они убьют нас. Потом оживят, но мы будем не те, что прежде", — говорит один из героев фильма о перевоплощении в Ведьмака.
Vesemir’s monster-hunting tour across the Continent begins here. Nightmare of the Wolf premieres August 23. pic.twitter.com/1dtkGLwlWM— The Witcher (@witchernetflix) August 9, 2021
Основной сюжет фильма будет завязан на новой серьезной угрозе, нависшей над континентом.
Весемир объединится с ведьмой Тетрой Гилкрест, чтобы найти тех, кто массово убивает людей. Особенное значение эта миссия имеет и для товарищей Весемира, других Ведьмаков, ведь именно их многие винят в многочисленных потерях.
Напарница Тетра Гилкрест станет верной помощницей Весемира. Она могущественная колдунья, которая верит, что магия соединяет все прекрасное. Вместе со своими последователями Тетра старается сохранить мир на континенте, следя за тем, чтобы магией не злоупотребляли.
Аниме-фильм «Ведьмак. Кошмар Волка» выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже в этом месяце, 23 августа. А почти через полгода после этого зрители увидят второй сезон «Ведьмака», премьера которого должна состояться 17 декабря.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе в кинотеатрах Украины состоялись премьеры таких фильмов, как "Отряд самоубийц: Миссия навылет" киновселенной DC, "НЕидеальный мужчина" про роботу и любовь, "Рок Дог 2" - мультфильм о поющем щенке и других киноновинок.