На экраны выходит аниме по вселенной "Ведьмака" от Netflix (трейлер)

Уже через две недели, 23 августа 2021 года, на экраны выйдет анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf) от компании Netflix, главным героем которого станет молодой Весемир.

Компания Netflix в понедельник, 9 августа, показала первый полноценный трейлер проекта, которого с нетерпением ждут все фанаты "Ведьмака".

Как уже было известно ранее, аниме станет приквелом истории, показанной в сериале «Ведьмак»: здесь в центре истории окажется не Геральт, а Весемир, его наставник. Он был слугой в дворянском поместье, где несколько лет работал за гроши. Чтобы освободиться от своего положения в обществе, он отправился на континент искать свое предназначение.

В трейлере показывается, что новый проект расскажет его историю с самого детства, тем самым показывая, как появляются Ведьмаки.