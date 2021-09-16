Яке свято 16 вересня: народні прикмети і заборони

16 вересня заведено наводити в будинках порядок і позбавлятися від різного мотлоху.

У четвер, 16 вересня, православна церква відзначає пам’ять мучениці Василіси і святої Домни Нікодимійської. У народі свято прозвали Доброродною Дівою, Домнин день або День Василіси.

Свята мучениця Василіса померла в 9-річному віці за відмову відректися від своєї віри і поклонитися язичницьким ідолам. Маленьку дівчинку піддавали жахливим тортурам: били по обличчю, підвішували за ноги вниз головою, палили вогнем, кидали в пекучу піч і віддавали на поживу тваринам. Однак Василіса виходила неушкодженою з усіх випробувань. Померла вона біля каменю, з якого забило цілюще джерело після її молитви.

Свята мучениця Василіса

Свята Домна була язичницькою жрицею, яка прийняла християнство. Була вбита під час гонінь на християн, організованих Максиміліаном.

Домна Нікодимійська

Головним правилом 16 вересня було прибирання будинку і спалювання непотрібного мотлоху. Наші предки вірили, що цей ритуал допоможе позбутися від бідності.

Також, в цей день збирали урожай пізньої малини і яблук.

Що не можна робити 16 вересня:

Дівчатам не рекомендується дивитися у дзеркало просто так.

Не слід наїдатися досхочу.

Заборонено сваритися, лаятися, заздрити, пліткувати.

Народні прикмети 16 вересня:

Грім гримить — до довгої і теплої осені.

Теплий день — до пізньої весни.

Червоний захід — до холодів або заморозків.

Туман в повний місяць або молодик — до ясної погоди.

Дощ після обіду — до затяжної негоди.

Мало ягід і грибів — наступний рік буде неврожайним.

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