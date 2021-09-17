"Кінець кар’єри?": Єгор Крід вирішив видалити свій YouTube-канал з 6-ма мільйонами підписників

Артист подякував своїм фанатам за підтримку і розповів причину свого рішення.

Популярний російський співак Єгор Крід шокував фанатів своєю новою заявою. Артист вирішив видалити свій YouTube-канал, який був створений ще у 2011 році. За 10 років існування каналу, на Кріда підписалися майже 6 мільйонів підписників, і йому вдалося зібрати понад мільярд переглядів.

16 вересня Єгор опублікував прощальне відео, яке так і назвав "Я видаляю канал".

У короткому ролику виконавець пояснив, що причиною видалення каналу стало падіння переглядів, яке він пов’язує з роботою алгоритмів платформи, що не сприяє просуванню його контенту. Також Єгор подякував усіх підписників за підтримку протягом усіх 10-років.

"Дуже дякую за десять чудових років разом, за перегляди, за вашу активність, за вашу підтримку" — говорить Крід.

У коментарях під роликом і на його сторінці в Інстаграм шанувальники засипали Кріда проханнями не видаляти канал, паралельно припускаючи що ж насправді стало причиною такого рішення їх улюбленця.

Виявилося все банально просто. Таким чином Єгор анонсував свій новий канал і перше відео на ньому. У другій частині відео до Кріда приєднується стример Слава Бустер, який пропонує артисту не видаляти старий канал, а створити новий.

Відзначимо, що Єгор Крід (наст. Ім’я Булаткін Єгор Миколайович) був занесений в базу " Миротворець " в лютому 2016 року. Влітку 2015 артист незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим. Зокрема, давав концерти в клубі в Севастополі. Термін дії заборони був до лютого 2021 року, тому він вже може гастролювати Україною. До слова, на півострові російський співак продовжив виступати. Його останній концерт в Криму відбувся в 2019 році.

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