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Блогер Di.rubens, яка зізналася в любові до Росії, подала в суд на офіцера ЗСУ

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Таїсія Маламан/Онацька Новина оновлена 16 вересня 2021, 10:29
Таїсія Маламан/Онацька

Блогерка вимагає визнати відео, в якому вона зізнається в любові до Росії, сфальсифікованим.

Історія з TikTok блогером з Києва під ніком @ di.rubens, яка потрапила в публічний скандал через відео-зізнання в коханні до Росії, отримала своє продовження. Таїсія Маламан/Онацька (наст. ім’я блогерки) подала позов до суду на офіцера Генерального штабу ЗСУ Анатолія Штефана, який якраз і "розворушив" цей скандал.

Про це повідомляє ГО "Республіка. Брати по зброї" на своїй сторінці в Фейсбуці.

Таїсія Маламан дуже хоче "відмити" свою репутацію, тому у своєму позові вимагає, щоб її "зоряне відео" визнали сфальсифікованими, а також щоб Анатолій Штефан особисто зайнявся її "розкруткою" і заявив, що "вона ні в чому не винна", і зізнався в тому, що він збирав і поширював її особисті дані.

Крім цього Маламан хоче, щоб Штефан переконав Миротворець видалити її і бази, куди її внесли в січні 2021 року, ЗМІ, що висвітлювали події — опублікувати спростування, а компанії, які розірвали з нею контракти, повернутися до співпраці з нею. Ну і хоче отримати 150 тис. гривень компенсації.

Також, ГО "Республіка. Брати по зброї" опублікували фото, на якому видно "план дій" для Анатолія Штефана, який прописаний в позові від Таїсії Маламан.

"Телеграф" спробував розібратися в цій скандальній історії, докладніше читайте в матеріалі:   "Українська зірка ТікТоку вибрала РФ, поскандалила з ВСУ і втратила рекламу: всі подробиці".

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