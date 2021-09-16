Признавшаяся в любви к России блогер Di.rubens подала в суд на офицера ВСУ

Блогерша требует признать видео, в котором она признается в любви к России, сфальсифицированным.

История с TikTok блогером из Киева под ником @di.rubens, которая попала в публичный скандал из-за видео-признания в любви к России, получила свое продолжение. Таисия Маламан/Онацкая (наст. имя блогерши) подала иск в суд на офицера Генерального штаба ВСУ Анатолия Штефана, который как раз и "расшевелил" этот скандал.

Об этом сообщает ГО "Республіка. Брати по зброї" на своей странице в Фейсбуке.

Таисия Маламан очень хочет "отмыть" свою репутацию, поэтому в своем иске требует, чтобы ее "звездное видео" признали сфальсифицированным, а также чтобы Анатолий Штефан лично занялся ее "раскруткой" и заявил, что "она ни в чем не виновата", и признался в том, что он собирал и распространял ее личные данные.

Помимо этого Маламан хочет, чтобы Штефан убедил Миротворец удалить ее и базы, куда ее внесли в январе 2021 года, СМИ, освещавшие события — опубликовать опровержение, а компании, которые разорвали с ней контракты, вернуться к сотрудничеству с ней. Ну и хочет получить 150 тыс. гривен компенсации.

Также, ГО "Республіка. Брати по зброї" опубликовали фото, на котором видно "план действий" для Анатолия Штефана, которы прописан в иске от Таисии Маламан.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что несмотря на скандал Di.rubens засветилась в новом выпуске шоу "Подкаты" с украинскими актерами и звездами "Лиги смеха", что очень разозлило украинцев.

"Телеграф" попытался разобраться в этой скандальной истории, подробнее читайте в материале: "Украинская звезда ТикТоку выбрала РФ, поскандалила с ВСУ и потеряла рекламу: все подробности".