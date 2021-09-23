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Яке свято 23 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Свято 23 вересня
Свято 23 вересня

До цього дня приурочено збір горобини.

У четвер, 23 вересня, православна церква вшановує пам’ять єпископів Петра і Павла. У народі це свято називають "Іменини горобини", "Петро-Павло осінній".

Єпископи Петро і Павло жили в Нікеї в IX столітті. Святі відважно боронили православну віру, боролися з іконоборцями, за що і постраждали за царя Лева Ісавра.

Єпископи Петро і Павло
Єпископи Петро і Павло

В цей день в минулі часи відзначали іменини горобини. Вважали, що ця рослина захищала від нечистої сили. Горобину широко використовували в народній медицині і в якості оберега в магії. Їх зривали і кистями вішали під дах.

Також, горобину застосовують при безсонні, нервових і очних хворобах. Відвари і морси зі свіжих ягід відмінно допомагають при застуді.

23 вересня збирали горобину, але зривали не всю, залишали птахам.
23 вересня збирали горобину, але зривали не всю, залишали птахам.

Що не можна робити 23 вересня:

  • Категорично заборонено лаятися в цей четвер.
  • Дівчатам (особливо довговолосих) не рекомендується 23 вересня ходити з непокритою головою.
  • 23 вересня не можна плакати, навіть від радості.
  • Не варто починати нові проєкти.
  • Переїзди, звільнення, приймання на роботу краще перенести.

Народні прикмети:

  • Мало горобини — до сухої осені, багато — до дощової.
  • Хороший урожай горобини — до морозної зими.
  • Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.
  • Щоб домовик сіно не псував, кілька ягід висипали на сінник.
  • Гілочка горобини на столі — на щастя в домі.
  • Пішов дощ — до теплих днів.
  • Небо стало вище — до ясної погоди.

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Теги:
#Свято #Заборони #Народні прикмети
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