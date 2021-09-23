Яке свято 23 вересня: народні прикмети і заборони
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До цього дня приурочено збір горобини.
У четвер, 23 вересня, православна церква вшановує пам’ять єпископів Петра і Павла. У народі це свято називають "Іменини горобини", "Петро-Павло осінній".
Єпископи Петро і Павло жили в Нікеї в IX столітті. Святі відважно боронили православну віру, боролися з іконоборцями, за що і постраждали за царя Лева Ісавра.
В цей день в минулі часи відзначали іменини горобини. Вважали, що ця рослина захищала від нечистої сили. Горобину широко використовували в народній медицині і в якості оберега в магії. Їх зривали і кистями вішали під дах.
Також, горобину застосовують при безсонні, нервових і очних хворобах. Відвари і морси зі свіжих ягід відмінно допомагають при застуді.
Що не можна робити 23 вересня:
- Категорично заборонено лаятися в цей четвер.
- Дівчатам (особливо довговолосих) не рекомендується 23 вересня ходити з непокритою головою.
- 23 вересня не можна плакати, навіть від радості.
- Не варто починати нові проєкти.
- Переїзди, звільнення, приймання на роботу краще перенести.
Народні прикмети:
- Мало горобини — до сухої осені, багато — до дощової.
- Хороший урожай горобини — до морозної зими.
- Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.
- Щоб домовик сіно не псував, кілька ягід висипали на сінник.
- Гілочка горобини на столі — на щастя в домі.
- Пішов дощ — до теплих днів.
- Небо стало вище — до ясної погоди.
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