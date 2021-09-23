Яке свято 23 вересня: народні прикмети і заборони

До цього дня приурочено збір горобини.

У четвер, 23 вересня, православна церква вшановує пам’ять єпископів Петра і Павла. У народі це свято називають "Іменини горобини", "Петро-Павло осінній".

Єпископи Петро і Павло жили в Нікеї в IX столітті. Святі відважно боронили православну віру, боролися з іконоборцями, за що і постраждали за царя Лева Ісавра.

Єпископи Петро і Павло

В цей день в минулі часи відзначали іменини горобини. Вважали, що ця рослина захищала від нечистої сили. Горобину широко використовували в народній медицині і в якості оберега в магії. Їх зривали і кистями вішали під дах.

Також, горобину застосовують при безсонні, нервових і очних хворобах. Відвари і морси зі свіжих ягід відмінно допомагають при застуді.

23 вересня збирали горобину, але зривали не всю, залишали птахам.

Що не можна робити 23 вересня:

Категорично заборонено лаятися в цей четвер.

Дівчатам (особливо довговолосих) не рекомендується 23 вересня ходити з непокритою головою.

23 вересня не можна плакати, навіть від радості.

Не варто починати нові проєкти.

Переїзди, звільнення, приймання на роботу краще перенести.

Народні прикмети:

Мало горобини — до сухої осені, багато — до дощової.

Хороший урожай горобини — до морозної зими.

Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.

Щоб домовик сіно не псував, кілька ягід висипали на сінник.

Гілочка горобини на столі — на щастя в домі.

Пішов дощ — до теплих днів.

Небо стало вище — до ясної погоди.

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