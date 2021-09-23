Какой праздник 23 сентября: народные приметы и запреты
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К этому дню приурочен сбор рябины.
В четверг, 23 сентября, православная церковь почитает память епископов Петра и Павла. В народе этот праздник называют "Именины рябины", "Петр-Павел осенний".
Епископы Петр и Павел жили в Никее в IX веке. Святые отважно защищали православную веру, боролись с иконоборцами, за что и пострадали при царе Льве Исавре.
В этот день в былые времена отмечали именины рябины. Считали, что это растение защищало от нечистой силы. Рябину широко использовали в народной медицине и в качестве оберега в магии. Их срывали и кистями вешали под крышу.
Также, рябину применяют при бессоннице, нервных и глазных болезнях. Отвары и морсы из свежих ягод отлично помогают при простуде.
Что нельзя делать 23 сентября:
- Категорически запрещено ругаться в этот четверг.
- Девушкам (особенно длинноволосым) не рекомендуется 23 сентября ходить с непокрытой головой.
- 23 сентября нельзя плакать, даже от радости.
- Не стоит начинать новые проекты.
- Переезды, увольнения, приём на работу лучше перенести.
Народные приметы:
- Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.
- Хороший урожай рябины – к морозной зиме.
- Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды.
- Чтобы домовой сено не портил, несколько ягод высыпали на сеновал.
- Веточка рябины на столе – к счастью в доме.
- Пошел дождь — к теплым дням.
- Небо стало выше – к ясной погоде.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.
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