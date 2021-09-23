Какой праздник 23 сентября: народные приметы и запреты

К этому дню приурочен сбор рябины.

В четверг, 23 сентября, православная церковь почитает память епископов Петра и Павла. В народе этот праздник называют "Именины рябины", "Петр-Павел осенний".

Епископы Петр и Павел жили в Никее в IX веке. Святые отважно защищали православную веру, боролись с иконоборцами, за что и пострадали при царе Льве Исавре.

Епископы Петр и Павел

В этот день в былые времена отмечали именины рябины. Считали, что это растение защищало от нечистой силы. Рябину широко использовали в народной медицине и в качестве оберега в магии. Их срывали и кистями вешали под крышу.

Также, рябину применяют при бессоннице, нервных и глазных болезнях. Отвары и морсы из свежих ягод отлично помогают при простуде.

23 сентября собирали рябину, но срывали не всю, оставляли птицам.

Что нельзя делать 23 сентября:

Категорически запрещено ругаться в этот четверг.

Девушкам (особенно длинноволосым) не рекомендуется 23 сентября ходить с непокрытой головой.

23 сентября нельзя плакать, даже от радости.

Не стоит начинать новые проекты.

Переезды, увольнения, приём на работу лучше перенести.

Народные приметы:

Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.

Хороший урожай рябины – к морозной зиме.

Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды.

Чтобы домовой сено не портил, несколько ягод высыпали на сеновал.

Веточка рябины на столе – к счастью в доме.

Пошел дождь — к теплым дням.

Небо стало выше – к ясной погоде.

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