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Какой праздник 23 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 23 сентября
Праздник 23 сентября

К этому дню приурочен сбор рябины.

В четверг, 23 сентября, православная церковь почитает память епископов Петра и Павла. В народе этот праздник называют "Именины рябины", "Петр-Павел осенний".

Епископы Петр и Павел жили в Никее в IX веке. Святые отважно защищали православную веру, боролись с иконоборцами, за что и пострадали при царе Льве Исавре.

Епископы Петр и Павел
Епископы Петр и Павел

В этот день в былые времена отмечали именины рябины. Считали, что это растение защищало от нечистой силы. Рябину широко использовали в народной медицине и в качестве оберега в магии. Их срывали и кистями вешали под крышу. 

Также, рябину применяют при бессоннице, нервных и глазных болезнях. Отвары и морсы из свежих ягод отлично помогают при простуде.

23 сентября собирали рябину, но срывали не всю, оставляли птицам.
23 сентября собирали рябину, но срывали не всю, оставляли птицам.

Что нельзя делать 23 сентября:

  • Категорически запрещено ругаться в этот четверг.
  • Девушкам (особенно длинноволосым) не рекомендуется 23 сентября ходить с непокрытой головой.
  • 23 сентября нельзя плакать, даже от радости.
  • Не стоит начинать новые проекты.
  • Переезды, увольнения, приём на работу лучше перенести.

Народные приметы:

  • Мало рябины – к сухой осени, много – к дождливой.
  • Хороший урожай рябины – к морозной зиме.
  • Рябина, сорванная в этот день, защитит от нечистой силы и простуды.
  • Чтобы домовой сено не портил, несколько ягод высыпали на сеновал.
  • Веточка рябины на столе – к счастью в доме.
  • Пошел дождь — к теплым дням.
  • Небо стало выше – к ясной погоде.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

Теги:
#Праздник #Запреты #Народные приметы
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