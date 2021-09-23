Названа трійка найрозумніших знаків Зодіаку

Ці люди нестандартно мислять і постійно прагнуть до нових знань.

Деяким знакам Зодіаку приписують вищі інтелектуальні здібності, ніж іншим. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які вважаються найрозумнішими.

Стрілець

На перше місце астрологи висувають Стрільців. Представники цього знака від народження мають високий рівень розвитку інтелекту. Стрільці дуже допитливі і жага до знань супроводжує їх протягом усього життя, завдяки чому їх мозок завжди знаходиться в тонусі. Стрільці в будь-якому віці справляють враження неймовірно мудрих людей.

Близнюки

У представників знака Близнюки надзвичайно гострий розум. На додаток до цього вони мають високі аналітичні здібності, а ще сміливу фантазію. Всі ці риси роблять Близнюків всебічно розвиненими людьми, які володіють хорошими знаннями в різних сферах.

Водолій

Водолії мислять нестандартно. Завдяки своєму тонкому чуттю і креативному мисленню вони здатні вирішувати завдання світового масштабу. При цьому з рутинними справами вони з радістю доручать розбиратися комусь більш приземленого.

Раніше "Телеграф" назвав три знаки Зодіаку, які постійно сумніваються в собі.