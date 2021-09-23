Рус

Ліза Василенко у відвертій фотосесії показала фігуру без білизни

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
47
Ліза Василенко знялася у відвертій фотосесії Новина оновлена 23 вересня 2021, 21:53
Ліза Василенко знялася у відвертій фотосесії

Нові знімки зірки сподобалися не всі читачам мережі.

Українська блогер та актриса Єлизавета Василенко, котра стала популярною завдяки ролі Лоли в серіалі "Школа", показала в мережі відверті фото без білизни, на яких видно її струнку фігуру та довгі ноги.

Про це свідчать фото Лізи в Instagram, які дівчина опублікувала ввечері в четвер, 23 вересня.

Зірка кіно та TikTok, 23-річна Василенко, не соромиться позувати перед камерою попри те, що на ній немає ні клаптику одягу. Всі свої інтимні місця зірка прикрила завдяки довгому волоссю, яке для кадру зробили вологим.

Оголена Ліза Василенко
Оголена Ліза Василенко

Можна припускати, що на цьому знімку в Лізи образ русалки. На її фоні похмура морська ілюстрація, виконана в коричневих кольорах.

Зірка серіалу Школа зробила оголені знімки
Зірка серіалу Школа зробила оголені знімки

Блогерка не підписувала своє нове фото текстом, а лише додала емоджі. 

Не всі користувачам мережі сподобалися фото оголеної зірки
Не всі користувачам мережі сподобалися фото оголеної зірки

Судячи з коментарів, читачам сподобалися відверті фото актриси. Вони захоплюються її прекрасною фігурою та активно пишуть компліменти. Представники чоловічої аудиторії у коментарях зазначають, що заздрять фотографу і хотіли б бути на його місці.

Проте знайшлися і ті, кому оголені фото Лізи були не до душі. Деякі з читачів звинуватили дівчину у фотошопі та висловили невдоволення новими знімками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня українська співачка Настя Каменських зробила оголені знімки у ванній.

Теги:
#Актори #Оголені фото #Ліза Василенко
Депутати аплодують
Україна
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Депутати аплодують
Рада прийняла закон про деолігархізацію: як голосували нардепи
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента
Дата публікації
Категорія
Силовики відтісняють протестуючих під Верховною Радою.
Під Верховною Радою почалися зіткнення (ексклюзивні фото та відео)
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні на 23.09.2021
Україна перейшла в "жовту" зону з новим рекордом захворюваності: зведення на 23 вересня
Дата публікації
Категорія
Місце стрілянини в Сергія Шефіра 22.09.2021
Хто стоїть за розстрілом машини Шефіра: п’ять версій від генерала