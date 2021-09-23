Ліза Василенко у відвертій фотосесії показала фігуру без білизни

Нові знімки зірки сподобалися не всі читачам мережі.

Українська блогер та актриса Єлизавета Василенко, котра стала популярною завдяки ролі Лоли в серіалі "Школа", показала в мережі відверті фото без білизни, на яких видно її струнку фігуру та довгі ноги.

Про це свідчать фото Лізи в Instagram, які дівчина опублікувала ввечері в четвер, 23 вересня.

Зірка кіно та TikTok, 23-річна Василенко, не соромиться позувати перед камерою попри те, що на ній немає ні клаптику одягу. Всі свої інтимні місця зірка прикрила завдяки довгому волоссю, яке для кадру зробили вологим.

Оголена Ліза Василенко

Можна припускати, що на цьому знімку в Лізи образ русалки. На її фоні похмура морська ілюстрація, виконана в коричневих кольорах.

Зірка серіалу Школа зробила оголені знімки

Блогерка не підписувала своє нове фото текстом, а лише додала емоджі.

Не всі користувачам мережі сподобалися фото оголеної зірки

Судячи з коментарів, читачам сподобалися відверті фото актриси. Вони захоплюються її прекрасною фігурою та активно пишуть компліменти. Представники чоловічої аудиторії у коментарях зазначають, що заздрять фотографу і хотіли б бути на його місці.

Проте знайшлися і ті, кому оголені фото Лізи були не до душі. Деякі з читачів звинуватили дівчину у фотошопі та висловили невдоволення новими знімками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня українська співачка Настя Каменських зробила оголені знімки у ванній.