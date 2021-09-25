Яке свято 25 вересня: народні прикмети і заборони

У народному календарі 25 вересня — день Артемона-змійовика.

У суботу, 25 вересня, Православна Церква вшановує пам’ять християнського святого Артемона (Автомона). На Русі це свято називали Зміїним днем, тому що вважалося, що в цей все змії уповзають з лісів в поля, щоб сховатися під землю на зиму.

Святий Артемон був єпископом в італійському місті Пренесте. Під час гонінь на християн за правління Діоклетіана, святому довелося покинути рідне місто і перебратися в Віфінію. Там він успішно проповідував християнство і зміг навернути до віри багатьох людей. Так тривало кілька років, поки в одному селищі Артемона не вбили язичники.

Святий Артемон

В цей день в селах тривали заготівлі на зиму. Найбільш популярними продуктами для консервування були горобина і капуста.

Також цей день добре підходить для переїзду і підписування договорів і контрактів.

Що не можна робити:

Ні в якому разі не можна лаятися.

Не можна вбивати змій.

Не варто ходити в ліс.

Не слід 25 вересня проводити маніпуляції з волоссям.

Не рекомендується зупиняти дітей і лаяти їх без особливого приводу.

Одружитися та виходити заміж в цей день не варто.

Народні прикмети:

Багато жовтого листя на деревах — до ранньої і довгої осені.

Дощ пішов — до затяжної зими.

Бур’ян високим виріс — взимку багато снігу буде.

Крот вхід в нору з північного боку вирив — до теплої зими, з південної — до холодної, з західної — до сирої і сніжною, зі сходу — до сухої.

Багато жолудів на дубі — до теплої зими і родючого літа.

Грім гримить — до теплої осені.

Сонячний день — до ясної погоди.

Дерева без листя стоять — зима рано настане.

Вбити змію сьогодні — до біди.

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