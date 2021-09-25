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Яке свято 25 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Свято 25 вересня
Свято 25 вересня

У народному календарі 25 вересня — день Артемона-змійовика.

У суботу, 25 вересня, Православна Церква вшановує пам’ять християнського святого Артемона (Автомона). На Русі це свято називали Зміїним днем, тому що вважалося, що в цей все змії уповзають з лісів в поля, щоб сховатися під землю на зиму.

Святий Артемон був єпископом в італійському місті Пренесте. Під час гонінь на християн за правління Діоклетіана, святому довелося покинути рідне місто і перебратися в Віфінію. Там він успішно проповідував християнство і зміг навернути до віри багатьох людей. Так тривало кілька років, поки в одному селищі Артемона не вбили язичники.

Святий Артемон
Святий Артемон

В цей день в селах тривали заготівлі на зиму. Найбільш популярними продуктами для консервування були горобина і капуста.

Також цей день добре підходить для переїзду і підписування договорів і контрактів.

Що не можна робити:

  • Ні в якому разі не можна лаятися.
  • Не можна вбивати змій.
  • Не варто ходити в ліс.
  • Не слід 25 вересня проводити маніпуляції з волоссям.
  • Не рекомендується зупиняти дітей і лаяти їх без особливого приводу.
  • Одружитися та виходити заміж в цей день не варто.

Народні прикмети:

  • Багато жовтого листя на деревах — до ранньої і довгої осені.
  • Дощ пішов — до затяжної зими.
  • Бур’ян високим виріс — взимку багато снігу буде.
  • Крот вхід в нору з північного боку вирив — до теплої зими, з південної — до холодної, з західної — до сирої і сніжною, зі сходу — до сухої.
  • Багато жолудів на дубі — до теплої зими і родючого літа.
  • Грім гримить — до теплої осені.
  • Сонячний день — до ясної погоди.
  • Дерева без листя стоять — зима рано настане.
  • Вбити змію сьогодні — до біди.

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Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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