Яке свято 25 вересня: народні прикмети і заборони
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У народному календарі 25 вересня — день Артемона-змійовика.
У суботу, 25 вересня, Православна Церква вшановує пам’ять християнського святого Артемона (Автомона). На Русі це свято називали Зміїним днем, тому що вважалося, що в цей все змії уповзають з лісів в поля, щоб сховатися під землю на зиму.
Святий Артемон був єпископом в італійському місті Пренесте. Під час гонінь на християн за правління Діоклетіана, святому довелося покинути рідне місто і перебратися в Віфінію. Там він успішно проповідував християнство і зміг навернути до віри багатьох людей. Так тривало кілька років, поки в одному селищі Артемона не вбили язичники.
В цей день в селах тривали заготівлі на зиму. Найбільш популярними продуктами для консервування були горобина і капуста.
Також цей день добре підходить для переїзду і підписування договорів і контрактів.
Що не можна робити:
- Ні в якому разі не можна лаятися.
- Не можна вбивати змій.
- Не варто ходити в ліс.
- Не слід 25 вересня проводити маніпуляції з волоссям.
- Не рекомендується зупиняти дітей і лаяти їх без особливого приводу.
- Одружитися та виходити заміж в цей день не варто.
Народні прикмети:
- Багато жовтого листя на деревах — до ранньої і довгої осені.
- Дощ пішов — до затяжної зими.
- Бур’ян високим виріс — взимку багато снігу буде.
- Крот вхід в нору з північного боку вирив — до теплої зими, з південної — до холодної, з західної — до сирої і сніжною, зі сходу — до сухої.
- Багато жолудів на дубі — до теплої зими і родючого літа.
- Грім гримить — до теплої осені.
- Сонячний день — до ясної погоди.
- Дерева без листя стоять — зима рано настане.
- Вбити змію сьогодні — до біди.
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