Яке свято 26 вересня: народні прикмети і заборони
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Не слід в цей день справляти весілля і свататися.
У неділю, 26 вересня православна церква вшановує пам’ять Корнилія — римського сотника з Кесарії Палестинської. Корнилій був першим язичником, який прийняв християнство. У народі ж 26 вересня називали Корнілов.
Корнилій увірував в Христа і прийняв хрещення, після того, як зустрівся з апостолом Петром. Він залишив мирське життя і відправився проповідувати Євангеліє. За це Корнилій зазнав жорсткі муки, але святому вдалося повернути до віри місцевого правителя і його сім’ю, тим самим врятувавшись.
До дня Корнилія потрібно було прибрати всі кореневі овочі з городу: картопля, редьку, моркву, брукву, хрін і т. п., крім ріпи. Вважалося, що якщо не прибрати з грядок останні коренеплоди, можна приректи себе на голод.
Що не можна робити 26 вересня:
- Не слід мити підлогу, витирати пил і навіть переставляти меблі.
- Не можна веселитися.
- Не рекомендується в цей день розповідати кому-небудь про свої успіхи.
- Краще не гадати на дзеркалах в цей день.
- Не слід в цей день справляти весілля і свататися.
Народні прикмети:
- Червоний місяць — до вітряної погоди.
- Дощ пішов — до хорошого урожаю.
- Якщо все граки на південь полетіли, то скоро сніг піде.
- Кури линяти почали — зима теплою буде.
- Якщо на воді в канавах з’являться бульбашки і буде чутно булькання, то погода зіпсується.
Нагадаємо, що 27 вересня відзначається один з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього .
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