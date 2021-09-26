Яке свято 26 вересня: народні прикмети і заборони

Не слід в цей день справляти весілля і свататися.

У неділю, 26 вересня православна церква вшановує пам’ять Корнилія — римського сотника з Кесарії Палестинської. Корнилій був першим язичником, який прийняв християнство. У народі ж 26 вересня називали Корнілов.

Корнилій увірував в Христа і прийняв хрещення, після того, як зустрівся з апостолом Петром. Він залишив мирське життя і відправився проповідувати Євангеліє. За це Корнилій зазнав жорсткі муки, але святому вдалося повернути до віри місцевого правителя і його сім’ю, тим самим врятувавшись.

Мученик Корнилій

До дня Корнилія потрібно було прибрати всі кореневі овочі з городу: картопля, редьку, моркву, брукву, хрін і т. п., крім ріпи. Вважалося, що якщо не прибрати з грядок останні коренеплоди, можна приректи себе на голод.

Що не можна робити 26 вересня:

Не слід мити підлогу, витирати пил і навіть переставляти меблі.

Не можна веселитися.

Не рекомендується в цей день розповідати кому-небудь про свої успіхи.

Краще не гадати на дзеркалах в цей день.

Не слід в цей день справляти весілля і свататися.

Народні прикмети:

Червоний місяць — до вітряної погоди.

Дощ пішов — до хорошого урожаю.

Якщо все граки на південь полетіли, то скоро сніг піде.

Кури линяти почали — зима теплою буде.

Якщо на воді в канавах з’являться бульбашки і буде чутно булькання, то погода зіпсується.

Нагадаємо, що 27 вересня відзначається один з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього .