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Какой праздник 26 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 26 сентября
Праздник 26 сентября

Не следует в этот день справлять свадьбы и свататься.

В воскресенье, 26 сентября православная церковь чтит память Корнилия - римского сотника из Кесарии Палестинской. Корнилий был первым язычником, принявший христианство. В народе же 26 сентября называли Корнильем.

Корнилий уверовал в Христа и принял крещение, после того, как встретился с апостолом Петром. Он оставил мирскую жизнь и отправился проповедовать Евангелие. За это Корнилия предали жестким мукам, но святому удалось обратить к вере местного правителя и его семью.

Мученик Корнилий
Мученик Корнилий

Ко дню Корнилия нужно было убрать все корневые овощи с огорода: картофель, редьку, морковь, брюкву, хрен и т. п., кроме репы. Считалось, что если не убрать с грядок последние корнеплоды, можно обречь себя на голод.

Что нельзя делать 26 сентября:

  • Не следует мыть полы, вытирать пыль и даже переставлять мебель.
  • Нельзя веселиться.
  • Не рекомендуется в этот день рассказывать кому-либо о своих успехах.
  • Лучше не гадать на зеркалах в этот день.
  • Не следует в этот день справлять свадьбы и свататься.

Народные приметы:

  • Красная луна – к ветряной погоде.
  • Дождь пошел – к хорошему урожаю.
  • Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.
  • Куры линять начали – зима теплой будет.
  • Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.

Напомним, что 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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