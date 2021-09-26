Какой праздник 26 сентября: народные приметы и запреты
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Не следует в этот день справлять свадьбы и свататься.
В воскресенье, 26 сентября православная церковь чтит память Корнилия - римского сотника из Кесарии Палестинской. Корнилий был первым язычником, принявший христианство. В народе же 26 сентября называли Корнильем.
Корнилий уверовал в Христа и принял крещение, после того, как встретился с апостолом Петром. Он оставил мирскую жизнь и отправился проповедовать Евангелие. За это Корнилия предали жестким мукам, но святому удалось обратить к вере местного правителя и его семью.
Ко дню Корнилия нужно было убрать все корневые овощи с огорода: картофель, редьку, морковь, брюкву, хрен и т. п., кроме репы. Считалось, что если не убрать с грядок последние корнеплоды, можно обречь себя на голод.
Что нельзя делать 26 сентября:
- Не следует мыть полы, вытирать пыль и даже переставлять мебель.
- Нельзя веселиться.
- Не рекомендуется в этот день рассказывать кому-либо о своих успехах.
- Лучше не гадать на зеркалах в этот день.
- Не следует в этот день справлять свадьбы и свататься.
Народные приметы:
- Красная луна – к ветряной погоде.
- Дождь пошел – к хорошему урожаю.
- Если все грачи на юг улетели, то скоро снег пойдет.
- Куры линять начали – зима теплой будет.
- Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то погода испортится.
Напомним, что 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
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