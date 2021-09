Велосипедист оригінально вшанував річницю виходу культового альбому Nirvana (фото)

Шанувальник рок-гурту проїхав 150 км за 8 годин.

В Австралії в Аделаїді велосипедист на честь 30-річчя виходу альбому "Nevermind" американського рок-гурту "Nirvana" проклав по вулицях міста маршрут із зображенням немовляти, котре відтворене на обкладинці альбому.

Про це в неділю, 26 вересня, повідомляє "ABC.NEWS".

Для того, аби побудувати маршрут, Пітер Стокс використав програму Strava, завдяки якій потім і можна було побачити зображення малюка, котрий підпливає до доларової купюри.

Зображення альбому "Nevermind"

Велосипедист розповів, що до здійснення маршруту він готувався кілька місяців і весь цей час, поки "вимальовував" по вулицях міста фото з обкладинки альбому, він слухав пісні "Nevermind". Загалом поїздка зайняла вісім годин. Таким чином, чоловік проїхав 150 кілометрів.

Велосипедист реалізував маршрут в п'ятницю, 24 вересня

За словами велосипедиста, на початку цього року він переглядав стару колекцію платівок і зрозумів, що його улюбленому альбому має виповнитися 30 років.

Обкладинка альбому "Nevermind"

"Знаєш, це заслуговує на свій маленький шматочок", - подумав тоді Стокс і почав планувати свою подорож.

Варто відзначити, що альбом "Nevermind" гурт випустив 24 вересня 1991 року. До його складу входять такі популярні хіти, як "Come As You Are" і "Smells Like Teen Spirit".

