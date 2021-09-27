Велосипедист оригінально вшанував річницю виходу культового альбому Nirvana (фото)
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Шанувальник рок-гурту проїхав 150 км за 8 годин.
В Австралії в Аделаїді велосипедист на честь 30-річчя виходу альбому "Nevermind" американського рок-гурту "Nirvana" проклав по вулицях міста маршрут із зображенням немовляти, котре відтворене на обкладинці альбому.
Про це в неділю, 26 вересня, повідомляє "ABC.NEWS".
Для того, аби побудувати маршрут, Пітер Стокс використав програму Strava, завдяки якій потім і можна було побачити зображення малюка, котрий підпливає до доларової купюри.
Велосипедист розповів, що до здійснення маршруту він готувався кілька місяців і весь цей час, поки "вимальовував" по вулицях міста фото з обкладинки альбому, він слухав пісні "Nevermind". Загалом поїздка зайняла вісім годин. Таким чином, чоловік проїхав 150 кілометрів.
За словами велосипедиста, на початку цього року він переглядав стару колекцію платівок і зрозумів, що його улюбленому альбому має виповнитися 30 років.
"Знаєш, це заслуговує на свій маленький шматочок", - подумав тоді Стокс і почав планувати свою подорож.
Варто відзначити, що альбом "Nevermind" гурт випустив 24 вересня 1991 року. До його складу входять такі популярні хіти, як "Come As You Are" і "Smells Like Teen Spirit".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Китаї побудували величезну електростанцію у вигляді панди.
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