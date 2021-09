Велосипедист оригинально почтил годовщину выхода культового альбома Nirvana (фото)

Поклонник рок-группы проехал 150 км за 8 часов.

В Австралии в Аделаиде велосипедист в честь 30-летия выхода альбома "Nevermind" американской рок-группы "Nirvana" проложил по улицам города маршрут с изображением младенца, который изображен на обложке альбома.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает "ABC.NEWS".

Для того чтобы построить маршрут, Питер Стокс использовал программу Strava и GPS, благодаря которой потом и можно было увидеть изображение малыша, что подплывает к долларовой купюре.

Изображение альбома "Nevermind"

Велосипедист рассказал, что к совершению маршрута он готовился несколько месяцев и все это время, пока "вырисовывал" по улицам города фото с обложки альбома, он слушал песни "Nevermind". В общем поездка заняла 8 часов. Таким образом, мужчина проехал 150 километров.

Велосипедист реализовал маршрут в пятницу, 24 сентября

По словам велосипедиста, в начале этого года он просматривал старую коллекцию пластинок и понял, что его любимом альбому должно исполниться 30 лет.

Обложка альбома "Nevermind"

"Знаешь, это заслуживает свой маленький кусочек", — подумал тогда Стокс и начал планировать свое путешествие.

Стоит отметить, что альбом "Nevermind" группа выпустила 24 сентября 1991. В его состав входят такие популярные хиты, как "Come As You Are" и "Smells Like Teen Spirit".

