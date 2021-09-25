В Китае построили огромную электростанцию в виде панды

Ее площадь составляет более 1 квадратный километр.

В Китае в провинции Шаньси построили огромную солнечную электростанцию, которая с высоты выглядит как панда, которая улыбается.

Об этом сообщает "Mashable".

Общая площадь креативной электростанции составляет более один квадратный километр. Стоит отметить, что когда станция только начинала работать, она имела мощность 50 МВт. Однако затем цифра увеличилась вдвое — 100 МВт.

Интересно то, что панда является самым любимым среди жителей Китая животным, поэтому совсем неудивительно, что электростанцию сделали именно в такой форме. Она состоит из солнечных панелей белого и черного цветов. Именно благодаря этому удалось создать изображение панды, которая к тому же еще и улыбается.

Стоит отметить, что эту электростанцию создала компания под названием "Panda Green Energy". После создания проекта там заявили, что подобные станции в ближайшие несколько лет построят в других местах, в том числе за пределами Китая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году в Одесской области солнечную электростанцию решили построить на полигоне твердых бытовых отходов, то есть на помойке.