В Одесской области на свалке строят солнечную электростанцию

Новости Украины:На полигоне твердых бытовых отходов собираются построить электростанцию.

В окрестностях Болграда Одесской области строят солнечную электростанцию. Вскоре она начнет работу.

Об этом сообщает Наблюдатель.

На обоих участках, выделенных горсоветом, уже установлены ограждения, смонтированы опорные металлоконструкции, на которые будут крепиться фотоэлементы и прокладывать кабельные сети. 10 га земли в районе городского полигона твердых бытовых отходов были выделены в конце 2016 года.

Планировалось, что уже в 2017 году начнут монтажные работы, но из-за бюрократических волокиты процесс задержали на 2 года. После проведенной геодезической съемки и анализа проб почвы, компания решила пока не размещать солнечные батареи на определенном участке выделенной территории.

Сумма инвестиций в строительство Болградской СЭС составила более 5 миллионов долларов.